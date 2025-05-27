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Социальные выплаты с начала полномасштабной войны не задерживали и не будут - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В этом году на социальные программы выделили 213 млрд грн, что на 14% больше, чем в прошлом году. Премьер-министр заверил, что социальные выплаты не задерживали и не будут задерживать.

Социальные выплаты с начала полномасштабной войны не задерживали и не будут - Шмыгаль

В этом году на социальные программы для украинцев выделили на 14% больше средств, чем в прошлом году - в общей сложности 213 млрд грн. Социальные выплаты украинцам не задерживали с начала полномасштабной войны, и так будет и в дальнейшем. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 27 мая, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что выполнение социальных обязательств остается ключевым показателем стабильности и способности государства.

"Ни разу за более чем 1000 дней полномасштабной войны мы не задерживали социальные выплаты. Так будет и в дальнейшем", - подчеркнул Премьер.

"Пенсионный фонд своевременно завершил выплату пенсий за май. Почти 68 миллиардов гривен уже поступили к украинским пенсионерам", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в мае правительство также направило 3,1 миллиарда гривен на субсидии и льготы. 

"В целом за первые четыре месяца этого года на социальные программы из госбюджета выделили 213 миллиардов гривен, что на 14% больше, чем в прошлом году", - отметил Шмыгаль.

Пенсии ряду категорий украинцев стало получать проще: кого касается и что изменилось22.05.25, 11:12 • 2334 просмотра

Юлия Шрамко

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