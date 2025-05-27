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Соціальні виплати з початку повномасштабної війни не затримували і не будуть - Шмигаль

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Цього року на соціальні програми виділили 213 млрд грн, що на 14% більше, ніж торік. Прем'єр-міністр запевнив, що соціальні виплати не затримували і не будуть затримувати.

Соціальні виплати з початку повномасштабної війни не затримували і не будуть - Шмигаль

Цього року на соціальні програми для українців виділили на 14% більше коштів, ніж торік - загалом 213 млрд грн. Соціальні виплати українцям не затримували з початку повномасштабної війни, і так буде й надалі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 27 травня, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що виконання соціальних зобов’язань залишається ключовим показником стабільності та спроможності держави.

"Жодного разу за більш ніж 1000 днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати. Так буде й надалі", - наголосив Прем’єр.

"Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень. Майже 68 мільярдів гривень уже надійшли до українських пенсіонерів", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що у травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги. 

"Загалом за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше, ніж торік", - зазначив Шмигаль.

Пенсії низці категорій українців стало отримувати простіше: кого стосується і що змінилося22.05.25, 11:12 • 2334 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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