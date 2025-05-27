Соціальні виплати з початку повномасштабної війни не затримували і не будуть - Шмигаль
Київ • УНН
Цього року на соціальні програми виділили 213 млрд грн, що на 14% більше, ніж торік. Прем'єр-міністр запевнив, що соціальні виплати не затримували і не будуть затримувати.
Цього року на соціальні програми для українців виділили на 14% більше коштів, ніж торік - загалом 213 млрд грн. Соціальні виплати українцям не затримували з початку повномасштабної війни, і так буде й надалі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 27 травня, пише УНН.
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Він зазначив, що виконання соціальних зобов’язань залишається ключовим показником стабільності та спроможності держави.
"Жодного разу за більш ніж 1000 днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати. Так буде й надалі", - наголосив Прем’єр.
"Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень. Майже 68 мільярдів гривень уже надійшли до українських пенсіонерів", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що у травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги.
"Загалом за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше, ніж торік", - зазначив Шмигаль.
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