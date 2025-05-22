Пенсії низці категорій українців стало отримувати простіше: кого стосується і що змінилося

Отримання пенсій та проходження ідентифікації спростили рішенням уряду для ВПО, українців за кордоном та жителів тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Уряд України спростив отримання пенсій та проходження ідентифікації для ВПО, українців за кордоном та мешканців ТОТ. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку (а не лише в Ощадбанку) або через "Укрпошту" - вказали у Мінсоцполітики.

Деталі

Мінсоцполітики зазначає, що це стосується всіх пенсіонерів, що виїхали з ТОТ або залишаються там, незалежно від наявності довідки ВПО. Змінити банк можна особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ або у відділенні нового банку.

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При цьому у міністерстві вказали, що для пенсіонерів на ТОТ та за кордоном важливо:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (до 31 грудня);

здійснювати витратні операції з картки щонайменше раз на пів року.

Зазначається, що пенсіонери, що виїхали з ТОТ або залишаються там, повинні повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від російської федерації. Це можна зробити у відповідній заяві (про призначення/поновлення/продовження виплати) або в довільній формі.

Мінсоцполітики нагадує, що більше інформації про ідентифікацію, вимоги та контакти гарячої лінії ПФУ (0800 503 753) на офіційному сайті Мінсоцполітики за посиланням.

Доповнення

В Україні уряд затвердив новий порядок зарахування періодів роботи за кордоном до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

На пенсії у квітні спрямували 67,4 млрд грн.