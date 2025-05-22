Пенсії низці категорій українців стало отримувати простіше: кого стосується і що змінилося
Київ • УНН
Пенсіонери з ТОТ та за кордоном та переселенці можуть отримувати виплати у будь-якому банку чи через Укрпошту. Важливо проходити ідентифікацію та здійснювати операції з картки.
Отримання пенсій та проходження ідентифікації спростили рішенням уряду для ВПО, українців за кордоном та жителів тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Уряд України спростив отримання пенсій та проходження ідентифікації для ВПО, українців за кордоном та мешканців ТОТ. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку (а не лише в Ощадбанку) або через "Укрпошту"
Деталі
Мінсоцполітики зазначає, що це стосується всіх пенсіонерів, що виїхали з ТОТ або залишаються там, незалежно від наявності довідки ВПО. Змінити банк можна особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ або у відділенні нового банку.
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При цьому у міністерстві вказали, що для пенсіонерів на ТОТ та за кордоном важливо:
- щорічно проходити фізичну ідентифікацію (до 31 грудня);
- здійснювати витратні операції з картки щонайменше раз на пів року.
Зазначається, що пенсіонери, що виїхали з ТОТ або залишаються там, повинні повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від російської федерації. Це можна зробити у відповідній заяві (про призначення/поновлення/продовження виплати) або в довільній формі.
Мінсоцполітики нагадує, що більше інформації про ідентифікацію, вимоги та контакти гарячої лінії ПФУ (0800 503 753) на офіційному сайті Мінсоцполітики за посиланням.
Доповнення
В Україні уряд затвердив новий порядок зарахування періодів роботи за кордоном до страхового стажу для призначення пенсії за віком.
На пенсії у квітні спрямували 67,4 млрд грн.