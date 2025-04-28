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Понад 67 млрд грн виділили на пенсії у квітні

Київ • УНН

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На пенсійні виплати спрямували 67,4 млрд грн, зокрема 9,4 млрд грн через Укрпошту та 58,0 млрд грн через уповноважені банки. Також профінансовано субсидії, пільги та страхові виплати.

Понад 67 млрд грн виділили на пенсії у квітні

На пенсійні виплати у квітні спрямували 67,4 млрд грн, фінансування пенсій за квітень завершено, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.

Деталі

"Фінансування пенсій за квітень завершено 25 квітня: на пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд грн", - повідомили в Укрпошті.

Зазначається, що ця сума передбачає у тому числі через АТ "Укрпошта" – 9,4 млрд грн, через уповноважені банки – 58,0 млрд грн".

Також, за даними Укрпошти, станом на 27 квітня профінансовано:

  • на виплату житлових субсидій та пільг – 5888,4 млн грн;
    • на страхові виплати – 3032,9 млн грн, у тому числі на оплату лікарняних – 1778,8 млн грн.

      Доповнення

      За даними ПФУ, на пенсійні виплати за березень було спрямовано 67,4 млрд грн.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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