Более 67 млрд грн выделили на пенсии в апреле
Киев • УНН
На пенсионные выплаты направили 67,4 млрд грн, в том числе 9,4 млрд грн через Укрпочту и 58,0 млрд грн через уполномоченные банки. Также профинансированы субсидии, льготы и страховые выплаты.
На пенсионные выплаты в апреле направили 67,4 млрд грн, финансирование пенсий за апрель завершено, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
Детали
"Финансирование пенсий за апрель завершено 25 апреля: на пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд грн", - сообщили в Укрпочте.
Отмечается, что эта сумма предусматривает в том числе через АО "Укрпочта" – 9,4 млрд грн, через уполномоченные банки – 58,0 млрд грн".
Также, по данным Укрпочты, по состоянию на 27 апреля профинансировано:
- на выплату жилищных субсидий и льгот – 5888,4 млн грн;
- на страховые выплаты – 3032,9 млн грн, в том числе на оплату больничных – 1778,8 млн грн.
Дополнение
По данным ПФУ, на пенсионные выплаты за март было направлено 67,4 млрд грн.