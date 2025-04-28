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Более 67 млрд грн выделили на пенсии в апреле

Киев • УНН

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На пенсионные выплаты направили 67,4 млрд грн, в том числе 9,4 млрд грн через Укрпочту и 58,0 млрд грн через уполномоченные банки. Также профинансированы субсидии, льготы и страховые выплаты.

Более 67 млрд грн выделили на пенсии в апреле

На пенсионные выплаты в апреле направили 67,4 млрд грн, финансирование пенсий за апрель завершено, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

Детали

"Финансирование пенсий за апрель завершено 25 апреля: на пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд грн", - сообщили в Укрпочте.

Отмечается, что эта сумма предусматривает в том числе через АО "Укрпочта" – 9,4 млрд грн, через уполномоченные банки – 58,0 млрд грн".

Также, по данным Укрпочты, по состоянию на 27 апреля профинансировано:

  • на выплату жилищных субсидий и льгот – 5888,4 млн грн;
    • на страховые выплаты – 3032,9 млн грн, в том числе на оплату больничных – 1778,8 млн грн.

      Дополнение

      По данным ПФУ, на пенсионные выплаты за март было направлено 67,4 млрд грн.

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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