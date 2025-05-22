Пенсии ряду категорий украинцев стало получать проще: кого касается и что изменилось
Киев • УНН
Пенсионеры с ВОТ и за границей и переселенцы могут получать выплаты в любом банке или через Укрпочту. Важно проходить идентификацию и осуществлять операции с карты.
Получение пенсий и прохождение идентификации упростили решением правительства для ВПЛ, украинцев за рубежом и жителей временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Правительство Украины упростило получение пенсий и прохождение идентификации для ВПЛ, украинцев за рубежом и жителей ВОТ. Отныне пенсию можно получать в любом уполномоченном банке (а не только в Ощадбанке) или через "Укрпочту"
Детали
Минсоцполитики отмечает, что это касается всех пенсионеров, выехавших из ВОТ или остающихся там, независимо от наличия справки ВПЛ. Изменить банк можно лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ или в отделении нового банка.
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При этом в министерстве указали, что для пенсионеров на ВОТ и за рубежом важно:
- ежегодно проходить физическую идентификацию (до 31 декабря);
- осуществлять расходные операции с карты не менее раза в полгода.
Отмечается, что пенсионеры, выехавшие из ВОТ или остающиеся там, должны сообщить Пенсионному фонду Украины, что не получают пенсию от российской федерации. Это можно сделать в соответствующем заявлении (о назначении/возобновлении/продлении выплаты) или в произвольной форме.
Минсоцполитики напоминает, что больше информации об идентификации, требованиях и контактах горячей линии ПФУ (0800 503 753) на официальном сайте Минсоцполитики по ссылке.
Дополнение
В Украине правительство утвердило новый порядок зачисления периодов работы за рубежом в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.
На пенсии в апреле направили 67,4 млрд грн.