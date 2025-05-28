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На оборону та безпеку спрямували майже дві третини загального фонду держбюджету - Мінфін

Київ • УНН

 • 358 перегляди

У січні-квітні 2024 року видатки держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 765 млрд грн, з яких 204,9 млрд грн у квітні. Кошти пішли на забезпечення військових та закупівлю техніки.

На оборону та безпеку спрямували майже дві третини загального фонду держбюджету - Мінфін

Майже дві третини видатків із загального фонду держбюджету з початку 2025 року спрямовано на сектор безпеки і оборони - загалом 765 млрд грн, повідомили у Міністерстві фінансів у середу, пише УНН.

765,0 млрд гривень складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-квітні 2025 року. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету

- повідомили у Мінфіні.

З них у квітні, як вказано, із держбюджету використано 204,9 млрд грн.

Кошти, як зазначається, були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
    • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
      • пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
        • медичне забезпечення;
          • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

            "Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації", - наголосили у Мінфіні.

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ВійнаЕкономіка
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