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Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У травні українці збільшили інвестиції в ОВДП на 10% - до 286 млрд грн. Найбільше вкладень зробили фізособи, що свідчить про довіру до державних фінансових інструментів.

Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін

Юридичні та фізичні особи у травні поточного року збільшили обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 10%, до понад 286 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Деталі

У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43 млрд 600 млн грн.

Головним напрямом спрямування залучених від випуску ОВДП коштів є безпека і оборона.

Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

На оборону та безпеку спрямували майже дві третини загального фонду держбюджету - Мінфін28.05.25, 15:45 • 2082 перегляди

Станом на 1 червня в обігу перебувають облігації внутрішньої державної позики на понад 1,85 трлн грн.

У Мінфіні зазначили, що:

  • загальний обсяг вкладень українських інвесторів в ОВДП становить понад 286 млрд грн, що на понад 10% більше, ніж у квітні;
    • юридичні особи збільшили портфель ОВДП на 9 млрд 500 млн грн – до 180 млрд 600 млн грн;
      • фізичні особи наростили обсяг інвестицій на 17 млрд 100 млн грн – до 105 млрд 600 млн грн.

        З початку травня 2023 року найбільше вкладень у державні цінні папери зросло з боку фізичних осіб - на 17 млрд 100 млн грн. Це свідчить про зростання довіри громадян до державних фінансових інструментів 

        – зазначили у Міністерстві фінансів.

        S&P визнало дефолт за прив'язаними до ВВП облігаціями України04.06.25, 12:58 • 2390 переглядiв

        Також у відомстві додали, що активними інвесторами в державні цінні папери залишаються фізичні та юридичні особи.

        На сьогодні українські фізичні та юридичні особи є активними інвесторами в державні цінні папери. Ми продовжуємо працювати над підвищенням прозорості та доступності ринку ОВДП для всіх категорій інвесторів 

        – повідомили у Мінфіні.

        Державний внутрішній борг України цього року зменшився на 15,5 млрд гривень27.03.25, 13:19 • 20035 переглядiв

        Додатково

        У структурі власників державних цінних паперів:

        • комерційні банки володіють найбільшою часткою – 46,1%;

        • Національний банк України – 36,3%;

        • юридичні особи – 10,3%;

        • фізичні особи – 5,1%;

        • нерезиденти – 1,1%;

        • страхові компанії – 1%;

        • територіальні громади – 0,03%.

        Довідка

        ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для фінансування бюджету.

        Долар, євро, золото, крипта: де українцям сховати гроші від знецінення - поради від аналітиків КИТ Group25.04.25, 11:06 • 5518 переглядiв

        Андрій Кулик

        Андрій Кулик

        ВійнаЕкономіка
        Міністерство фінансів України
        Національний банк України
        Україна
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