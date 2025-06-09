Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
У травні українці збільшили інвестиції в ОВДП на 10% - до 286 млрд грн. Найбільше вкладень зробили фізособи, що свідчить про довіру до державних фінансових інструментів.
Юридичні та фізичні особи у травні поточного року збільшили обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 10%, до понад 286 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
Деталі
У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43 млрд 600 млн грн.
Головним напрямом спрямування залучених від випуску ОВДП коштів є безпека і оборона.
Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.
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Станом на 1 червня в обігу перебувають облігації внутрішньої державної позики на понад 1,85 трлн грн.
У Мінфіні зазначили, що:
- загальний обсяг вкладень українських інвесторів в ОВДП становить понад 286 млрд грн, що на понад 10% більше, ніж у квітні;
- юридичні особи збільшили портфель ОВДП на 9 млрд 500 млн грн – до 180 млрд 600 млн грн;
- фізичні особи наростили обсяг інвестицій на 17 млрд 100 млн грн – до 105 млрд 600 млн грн.
З початку травня 2023 року найбільше вкладень у державні цінні папери зросло з боку фізичних осіб - на 17 млрд 100 млн грн. Це свідчить про зростання довіри громадян до державних фінансових інструментів
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Також у відомстві додали, що активними інвесторами в державні цінні папери залишаються фізичні та юридичні особи.
На сьогодні українські фізичні та юридичні особи є активними інвесторами в державні цінні папери. Ми продовжуємо працювати над підвищенням прозорості та доступності ринку ОВДП для всіх категорій інвесторів
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Додатково
У структурі власників державних цінних паперів:
• комерційні банки володіють найбільшою часткою – 46,1%;
• Національний банк України – 36,3%;
• юридичні особи – 10,3%;
• фізичні особи – 5,1%;
• нерезиденти – 1,1%;
• страхові компанії – 1%;
• територіальні громади – 0,03%.
Довідка
ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для фінансування бюджету.
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