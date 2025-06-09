Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін

Юридичні та фізичні особи у травні поточного року збільшили обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 10%, до понад 286 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43 млрд 600 млн грн.

Головним напрямом спрямування залучених від випуску ОВДП коштів є безпека і оборона.

Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

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Станом на 1 червня в обігу перебувають облігації внутрішньої державної позики на понад 1,85 трлн грн.

У Мінфіні зазначили, що:

З початку травня 2023 року найбільше вкладень у державні цінні папери зросло з боку фізичних осіб - на 17 млрд 100 млн грн. Це свідчить про зростання довіри громадян до державних фінансових інструментів

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Також у відомстві додали, що активними інвесторами в державні цінні папери залишаються фізичні та юридичні особи.

На сьогодні українські фізичні та юридичні особи є активними інвесторами в державні цінні папери. Ми продовжуємо працювати над підвищенням прозорості та доступності ринку ОВДП для всіх категорій інвесторів