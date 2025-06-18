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Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
Ексклюзив
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Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
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Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Економіст Олег Гетман рекомендує українцям розділити заощадження: третину в доларах, третину в євро, третину у військових облігаціях. Це допоможе уникнути втрат через валютні коливання.

Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста

Українцям варто диверсифікувати заощадження аби убезпечити власні гроші. Ідеальна схема зберігання накопичень: третина в доларах, третина в євро, третина в військових облігаціях або в облігаціях внутрішнього державного займу. Таку рекомендацію дав економіст Олег Гетман в ексклюзивному коментарі для УНН.

Поки долар послаблюється, а євро посилюється. Але це точно не означає, що якщо у вас є заощадження в доларах, їх треба терміново міняти на євро. Адже ця ситуація може швидко змінитися. Ідеальний сценарій – розподілити збереження у різні валюти. Третину в доларах, третину в євро, і ще третину або навіть половину, у військові облігації або в облігації внутрішнього державного займу

- підсумував Гетман. 

Економіст також зазначив, що збереження власних заощаджень в облігаціях внутрішньої державної позики - це максимально безпечно. Адже це надійні цінні папери, гарантовані державою. А ставка їх доходу вище інфляції - від 14% до 19% річних. 

Додамо 

ОВДП — це боргові цінні папери, які випускає держава Україна з метою залучення коштів до бюджету, зокрема для фінансування армії, безпеки, інфраструктури та інших державних потреб. Військові облігації випущені після 24 лютого 2022 року і кошти з них напряму йдуть на потреби оборони.

Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін09.06.25, 13:57 • 2590 переглядiв

Нагадаємо

На думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертки у сфері фінансів Олени Сосєдки, курс долара США в Україні до кінця року може досягнути 44 гривень, а євро – близько 49-50 гривень.  

Вона також додала, що євро демонструє дещо вищу волатильність. Станом на 18 червня євро за курсом Національного банку України вартує 48 гривень, на готівковому ринку торгується в межах 48,1-48,6 грн, і ця динаміка, за словами фінансової експертки, має кілька ключових пояснень. 

Євро дорожчає швидше, ніж долар, насамперед через високий попит з боку імпортерів - це і пальне, і сезонна продукція, і товари з ЄС. Але також маємо суттєвий вплив спекулятивної активності. Євро часто використовується у "коротких" арбітражних стратегіях на тлі коливань курсу долара до євро на світових ринках

- пояснила Сосєдка.

Серед основних причин подорожчання євро можна виділити: глобальну нестабільність валютного ринку, збільшення імпортного попиту в умовах підготовки до опалювального сезону, а також спроби окремих гравців скористатись різницею у курсах на готівковому та міжбанківському ринку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
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