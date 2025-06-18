Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста

Українцям варто диверсифікувати заощадження аби убезпечити власні гроші. Ідеальна схема зберігання накопичень: третина в доларах, третина в євро, третина в військових облігаціях або в облігаціях внутрішнього державного займу. Таку рекомендацію дав економіст Олег Гетман в ексклюзивному коментарі для УНН.

Поки долар послаблюється, а євро посилюється. Але це точно не означає, що якщо у вас є заощадження в доларах, їх треба терміново міняти на євро. Адже ця ситуація може швидко змінитися. Ідеальний сценарій – розподілити збереження у різні валюти. Третину в доларах, третину в євро, і ще третину або навіть половину, у військові облігації або в облігації внутрішнього державного займу

Економіст також зазначив, що збереження власних заощаджень в облігаціях внутрішньої державної позики - це максимально безпечно. Адже це надійні цінні папери, гарантовані державою. А ставка їх доходу вище інфляції - від 14% до 19% річних.

ОВДП — це боргові цінні папери, які випускає держава Україна з метою залучення коштів до бюджету, зокрема для фінансування армії, безпеки, інфраструктури та інших державних потреб. Військові облігації випущені після 24 лютого 2022 року і кошти з них напряму йдуть на потреби оборони.

Обсяг інвестицій в ОВДП у травні зріс на 10% або понад 286 млрд грн - Мінфін

На думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертки у сфері фінансів Олени Сосєдки, курс долара США в Україні до кінця року може досягнути 44 гривень, а євро – близько 49-50 гривень.

Вона також додала, що євро демонструє дещо вищу волатильність. Станом на 18 червня євро за курсом Національного банку України вартує 48 гривень, на готівковому ринку торгується в межах 48,1-48,6 грн, і ця динаміка, за словами фінансової експертки, має кілька ключових пояснень.

Євро дорожчає швидше, ніж долар, насамперед через високий попит з боку імпортерів - це і пальне, і сезонна продукція, і товари з ЄС. Але також маємо суттєвий вплив спекулятивної активності. Євро часто використовується у "коротких" арбітражних стратегіях на тлі коливань курсу долара до євро на світових ринках