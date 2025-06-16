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Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
12:56 • 4236 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
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Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки

Київ • УНН

 • 3994 перегляди

Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки.

Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки

До кінця 2025 року курс долара США в Україні може досягти рівня 44 гривень, а євро - близько 49-50 гривень. Такий прогноз озвучила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

За словами Олени Сосєдки, гривня продовжує перебувати під помірним, але постійним девальваційним тиском, хоча ситуація залишається контрольованою. Основними чинниками є поступове згортання валютних обмежень, імпортний тиск, активність спекулянтів, а також зовнішня фінансова підтримка, що утримує курс у межах стабільності.

Фінансова аналітика ринку свідчить, що наразі долар перебуває на рівні близько 41,5 грн, однак у найближчі місяці очікується поступове зростання в межах 6-7%. Згідно з прогнозами Dragon Capital, на кінець 2025 року курс може становити 44 грн/$. У першому кварталі нацвалюта навіть трохи зміцнилась - ≈41,5 грн/$, але регулятор уже формує "коридор гнучкості", щоб не допустити різких стрибків.

До кінця року курс долара, найімовірніше, зросте до 43-44 гривень. Це прогнозоване і не критичне послаблення гривні, яке відбувається в умовах відносно стабільної економіки воєнного часу

- зазначила Олена Сосєдка.

Водночас євро демонструє дещо вищу волатильність. Станом на 16 червня євро за курсом Національного банку України вартує 47,6, на готівковому ринку торгується в межах 47,3-48,3 грн, і ця динаміка, за словами фінансової експертки, має кілька ключових пояснень. 

"Євро дорожчає швидше, ніж долар, насамперед через високий попит з боку імпортерів - це і пальне, і сезонна продукція, і товари з ЄС. Але також маємо суттєвий вплив спекулятивної активності. Євро часто використовується у "коротких" арбітражних стратегіях на тлі коливань курсу долара до євро на світових ринках", - пояснила Сосєдка.

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Зокрема, у червні курс пари EUR/USD сягнув рівня 1,12-1,13, що підштовхує до коливань і в українських обмінниках. Окрім того, на курс євро в Україні впливає й менший обсяг валютних інтервенцій НБУ саме в цій валюті, на відміну від долара. Як результат - ширший спред між курсами купівлі та продажу (до 1 гривні) і вища непередбачуваність для споживачів.

До грудня євро цілком реально може наблизитись до позначки 49-50 грн. І тут головна рекомендація - уважно стежити за ринком і уникати панічних рішень. Якщо ви працюєте з цією валютою, важливо обирати перевірені канали - банківські платформи з мінімальним спредом

- додала експертка.

Серед основних причин подорожчання євро вона також виділяє глобальну нестабільність валютного ринку, збільшення імпортного попиту в умовах підготовки до опалювального сезону, а також спроби окремих гравців скористатись різницею у курсах на готівковому та міжбанківському ринку.

"На відміну від долара, євро у нас менш захищений від локальних спекуляцій. Часто саме на цій валюті "грають", коли виникає хоч мінімальний попит. Це створює враження штучного зростання, але з точки зору ринку - це класичний ефект обмеженої пропозиції", - зазначила Сосєдка.

Загалом, за оцінками Олени Сосєдки, національна валюта повинна залишатися відносно стабільною, хоча й під тиском. На глобальний валютний ринок значно впливає політика США, зокрема Дональда Трампа. Його рішення та висловлювання часто є непередбачуваними й не піддаються класичному аналізу. Наразі розрив між доларом і євро вже став досить відчутним - фактично рекордним за останні роки. Цей тренд або збережеться, або навіть посилиться.

Нагадаємо

У першому кварталі 2025 року українці оформили понад 2,17 млн мікропозик на загальну суму 12,72 млрд грн, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний борг перед мікрофінансовими організаціями сягнув 24,28 млрд грн. Середня сума одного кредиту знизилася до 5 858 грн. 

Раніше у Національному банку України відзначали позитивні тенденції в банківському секторі, зокрема зростання обсягів кредитування бізнесу та населення. Водночас експерти наголошують, що розширення сегменту "швидких" кредитів свідчить про поглиблення проблеми платоспроможності та обмежений доступ українців до класичного банківського фінансування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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