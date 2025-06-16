Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки.

До кінця 2025 року курс долара США в Україні може досягти рівня 44 гривень, а євро - близько 49-50 гривень. Такий прогноз озвучила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

За словами Олени Сосєдки, гривня продовжує перебувати під помірним, але постійним девальваційним тиском, хоча ситуація залишається контрольованою. Основними чинниками є поступове згортання валютних обмежень, імпортний тиск, активність спекулянтів, а також зовнішня фінансова підтримка, що утримує курс у межах стабільності.

Фінансова аналітика ринку свідчить, що наразі долар перебуває на рівні близько 41,5 грн, однак у найближчі місяці очікується поступове зростання в межах 6-7%. Згідно з прогнозами Dragon Capital, на кінець 2025 року курс може становити 44 грн/$. У першому кварталі нацвалюта навіть трохи зміцнилась - ≈41,5 грн/$, але регулятор уже формує "коридор гнучкості", щоб не допустити різких стрибків.

До кінця року курс долара, найімовірніше, зросте до 43-44 гривень. Це прогнозоване і не критичне послаблення гривні, яке відбувається в умовах відносно стабільної економіки воєнного часу - зазначила Олена Сосєдка.

Водночас євро демонструє дещо вищу волатильність. Станом на 16 червня євро за курсом Національного банку України вартує 47,6, на готівковому ринку торгується в межах 47,3-48,3 грн, і ця динаміка, за словами фінансової експертки, має кілька ключових пояснень.

"Євро дорожчає швидше, ніж долар, насамперед через високий попит з боку імпортерів - це і пальне, і сезонна продукція, і товари з ЄС. Але також маємо суттєвий вплив спекулятивної активності. Євро часто використовується у "коротких" арбітражних стратегіях на тлі коливань курсу долара до євро на світових ринках", - пояснила Сосєдка.

Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку

Зокрема, у червні курс пари EUR/USD сягнув рівня 1,12-1,13, що підштовхує до коливань і в українських обмінниках. Окрім того, на курс євро в Україні впливає й менший обсяг валютних інтервенцій НБУ саме в цій валюті, на відміну від долара. Як результат - ширший спред між курсами купівлі та продажу (до 1 гривні) і вища непередбачуваність для споживачів.

До грудня євро цілком реально може наблизитись до позначки 49-50 грн. І тут головна рекомендація - уважно стежити за ринком і уникати панічних рішень. Якщо ви працюєте з цією валютою, важливо обирати перевірені канали - банківські платформи з мінімальним спредом - додала експертка.

Серед основних причин подорожчання євро вона також виділяє глобальну нестабільність валютного ринку, збільшення імпортного попиту в умовах підготовки до опалювального сезону, а також спроби окремих гравців скористатись різницею у курсах на готівковому та міжбанківському ринку.

"На відміну від долара, євро у нас менш захищений від локальних спекуляцій. Часто саме на цій валюті "грають", коли виникає хоч мінімальний попит. Це створює враження штучного зростання, але з точки зору ринку - це класичний ефект обмеженої пропозиції", - зазначила Сосєдка.

Загалом, за оцінками Олени Сосєдки, національна валюта повинна залишатися відносно стабільною, хоча й під тиском. На глобальний валютний ринок значно впливає політика США, зокрема Дональда Трампа. Його рішення та висловлювання часто є непередбачуваними й не піддаються класичному аналізу. Наразі розрив між доларом і євро вже став досить відчутним - фактично рекордним за останні роки. Цей тренд або збережеться, або навіть посилиться.

Нагадаємо

У першому кварталі 2025 року українці оформили понад 2,17 млн мікропозик на загальну суму 12,72 млрд грн, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний борг перед мікрофінансовими організаціями сягнув 24,28 млрд грн. Середня сума одного кредиту знизилася до 5 858 грн.

Раніше у Національному банку України відзначали позитивні тенденції в банківському секторі, зокрема зростання обсягів кредитування бізнесу та населення. Водночас експерти наголошують, що розширення сегменту "швидких" кредитів свідчить про поглиблення проблеми платоспроможності та обмежений доступ українців до класичного банківського фінансування.