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Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

Навчати дитину фінансової грамотності потрібно з раннього віку, залучаючи до покупок та пояснюючи цінність грошей. Важливо давати кишенькові гроші та вчити планувати витрати, формуючи зрілість.

Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку

Навчати дитину фінансової грамотності потрібно змалечку, ще до того, як вона навчиться читати чи рахувати. А не тоді, коли вже виникли проблеми з витратами. Про це розповіла психолог Ірина Басіста у коментарі УНН.

Треба починати з того моменту, коли дитина хоч щось розуміє. Наприклад, водити в магазини, показувати гроші, дозволяти самій "пробивати" покупки на касі. Це перші кроки до усвідомлення: гроші не з’являються просто так. Треба говорити про гроші, не ховати їх, а навпаки пояснювати, звідки вони беруться

- пояснює психолог.

Аби дитина розуміла, що таке гроші - треба долучати її до процесу максимально: планувати покупки, складати список разом, домовлятись про кількість іграшок чи солодощів, які можна купити.

А вже після початку шкільного віку варто давати дитині кишенькові гроші. Які мають бути не "бонусом" за оцінки чи гарну поведінку, а інструментом, з яким можна навчитися планувати: скільки витратити, скільки відкласти. 

Важливо, щоб дитина розуміла: в нас є сума, є план і ми не виходимо за межі бюджету. Якщо дитина ще не вміє писати - можна візуально показати список. Якщо вже вміє, нехай допомагає записувати

- пояснює Ірина Басіста.

Розмови про гроші - це не табу, а важлива частина виховання. І саме батьки мають дати дітям цей фундамент, погоджується експертка у сфері фінансів та мама 6 дітей Олена Сосєдка. 

У світі, де маркетинг не спить ні на хвилину, наше з вами завдання - виховати дітей, які будуть не просто вмілими споживачами, а свідомими людьми, здатними самостійно ухвалювати рішення. Адже фінансова грамотність - це не про гроші. Це - про цінності, зрілість та відповідальність

- зазначає Олена Сосєдка.

Розмови про гроші - це частина виховання, а не щось "не для дітей". Адже, саме в ранньому віці закладаються звички, які потім визначатимуть фінансову поведінку дорослої людини.

Додамо

Якщо вашим фінансовим вихованням у дитинстві ніхто не займався, і у дорослому віці ви відчуваєте фінансову тривогу через економічну нестабільність - першим кроком до її вирішення буде чесне усвідомлення ситуації пояснила УНН психологиня Катерина Кононова. Спеціалістка зазначила, що варто проаналізувати свої фінанси та ставлення до грошей. Та почати робити маленькі кроки до стабільності, розвивати фінансову грамотність і переосмислювати внутрішні переконання. 

Найголовніше - пам’ятати, що гроші не визначають людську цінність, а внутрішній спокій і відчуття контролю мають вирішальне значення для благополуччя.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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