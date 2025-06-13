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Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
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Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
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Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста

Киев • УНН

 • 7470 просмотра

Учить ребенка финансовой грамотности нужно с раннего возраста, привлекая к покупкам и объясняя ценность денег. Важно давать карманные деньги и учить планировать расходы, формируя зрелость.

Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста

Обучать ребенка финансовой грамотности нужно с малых лет, еще до того, как он научится читать или считать. А не тогда, когда уже возникли проблемы с расходами. Об этом рассказала психолог Ирина Басиста в комментарии УНН.

Надо начинать с того момента, когда ребенок хоть что-то понимает. Например, водить в магазины, показывать деньги, позволять самой "пробивать" покупки на кассе. Это первые шаги к осознанию: деньги не появляются просто так. Надо говорить о деньгах, не прятать их, а наоборот объяснять, откуда они берутся

- объясняет психолог.

Чтобы ребенок понимал, что такое деньги - надо приобщать его к процессу максимально: планировать покупки, составлять список вместе, договариваться о количестве игрушек или сладостей, которые можно купить.

А уже после начала школьного возраста стоит давать ребенку карманные деньги. Которые должны быть не "бонусом" за оценки или хорошее поведение, а инструментом, с которым можно научиться планировать: сколько потратить, сколько отложить. 

Важно, чтобы ребенок понимал: у нас есть сумма, есть план и мы не выходим за пределы бюджета. Если ребенок еще не умеет писать - можно визуально показать список. Если уже умеет, пусть помогает записывать

- объясняет Ирина Басиста.

Разговоры о деньгах - это не табу, а важная часть воспитания. И именно родители должны дать детям этот фундамент, соглашается эксперт в сфере финансов и мама 6 детей Елена Соседка. 

В мире, где маркетинг не спит ни на минуту, наша с вами задача - воспитать детей, которые будут не просто умелыми потребителями, а сознательными людьми, способными самостоятельно принимать решения. Ведь финансовая грамотность - это не о деньгах. Это - о ценностях, зрелости и ответственности

- отмечает Елена Соседка.

Разговоры о деньгах - это часть воспитания, а не что-то "не для детей". Ведь, именно в раннем возрасте закладываются привычки, которые потом будут определять финансовое поведение взрослого человека.

Добавим

Если вашим финансовым воспитанием в детстве никто не занимался, и во взрослом возрасте вы чувствуете финансовую тревогу из-за экономической нестабильности - первым шагом к ее решению будет честное осознание ситуации объяснила УНН психологиня Екатерина Кононова. Специалистка отметила, что стоит проанализировать свои финансы и отношение к деньгам. И начать делать маленькие шаги к стабильности, развивать финансовую грамотность и переосмысливать внутренние убеждения. 

Самое главное - помнить, что деньги не определяют человеческую ценность, а внутреннее спокойствие и ощущение контроля имеют решающее значение для благополучия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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