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Позитивні банківські тенденції: кредитування бізнесу та позики населенню зростають - НБУ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

У першому кварталі 2024 року в Україні спостерігається прискорене зростання гривневого кредитування бізнесу та високі темпи зростання позик населенню. Ця тенденція триває з середини 2023 року.

Позитивні банківські тенденції: кредитування бізнесу та позики населенню зростають - НБУ

У І кварталі цього року, попри певні сезонні коливання коштів на рахунках, прискорилось зростання чистого гривневого кредитування бізнесу. Приріст кредитування триває із середини 2023 року. Згідно з аналізом НБУ, "зростання кредитів клієнтів стало основним чинником, що підтримує активи сектору". 

Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного Банку Украіни.

Деталі

За даними першого кварталу 2025 року, фахівці національного регулятора констатують зростання несубсидійованих позик бізнесу, вплив підвищення облікової ставки на вартість вкладів бізнесу, та помірне зростання кредитних ставок. Сектор має вискоку операційну ефективність та залишається прибутковим.

Зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу прискорилося за I квартал до 9.5% (до 28.4% р/р) після сезонного уповільнення у минулому кварталі. Чисті гривневі кредити МСП зростали в цілому співмірно: на 9.2% кв/кв та 31.4% р/р. Частка кредитів МСП у портфелі становила 60.1%

- йдеться у повідомленні НБУ.

Наразі, із зростанням кредитування бізнесу, зберігаються і високі темпи позик населенню.  

Обсяг чистих гривневих кредитів фізособам і надалі жваво зростає: 6.7% за квартал (35.9% р/р)

- констатує НБУ.

За даними Національного Банку України, якість кредитного портфелю поліпшується вже півтора року поспіль. Із січня 2025 року НБУ повністю привів визначення частки непрацюючих кредитів (NPL) до стандартів ЄС. 

Нагадаємо

Вартість золота знизилася на тлі зміцнення долара та оптимізму щодо переговорів про припинення вогню між Україною і росією. 

УНН повідомляв, що станом на квітень 2025 року, у банках України скорочувалась частка непрацюючих кредитів

У першому кварталі 2025 року банки відзначили зростання попиту на кредити бізнесу й населення, зокрема іпотеку. 

У лютому банки видали 516 іпотек на 926 млн грн, але обсяги кредитування впали на третину у річному вимірі через зміни в програмі "єОселя". 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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