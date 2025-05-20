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Положительные банковские тенденции: кредитование бизнеса и займы населению растут - НБУ

Киев • УНН

 • 252 просмотра

В первом квартале 2024 года в Украине наблюдается ускоренный рост гривневого кредитования бизнеса и высокие темпы роста займов населению. Эта тенденция продолжается с середины 2023 года.

Положительные банковские тенденции: кредитование бизнеса и займы населению растут - НБУ

В I квартале этого года, несмотря на определенные сезонные колебания средств на счетах, ускорился рост чистого гривневого кредитования бизнеса. Прирост кредитования продолжается с середины 2023 года. Согласно анализу НБУ, "рост кредитов клиентов стал основным фактором, поддерживающим активы сектора". 

Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального Банка Украины.

Детали

По данным первого квартала 2025 года, специалисты национального регулятора констатируют рост несубсидированных займов бизнеса, влияние повышения учетной ставки на стоимость вкладов бизнеса и умеренный рост кредитных ставок. Сектор имеет высокую операционную эффективность и остается прибыльным.

Рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса ускорился за I квартал до 9.5% (до 28.4% г/г) после сезонного замедления в прошлом квартале. Чистые гривневые кредиты МСП росли в целом соизмеримо: на 9.2% кв/кв и 31.4% г/г. Доля кредитов МСП в портфеле составила 60.1%

- говорится в сообщении НБУ.

Сейчас, с ростом кредитования бизнеса, сохраняются и высокие темпы займов населению.  

Объем чистых гривневых кредитов физлицам и в дальнейшем живо растет: 6.7% за квартал (35.9% г/г)

- констатирует НБУ.

По данным Национального Банка Украины, качество кредитного портфеля улучшается уже полтора года подряд. С января 2025 года НБУ полностью привел определение доли неработающих кредитов (NPL) к стандартам ЕС. 

Напомним

Стоимость золота снизилась на фоне укрепления доллара и оптимизма относительно переговоров о прекращении огня между Украиной и россией. 

УНН сообщал, что по состоянию на апрель 2025 года, в банках Украины сокращалась доля неработающих кредитов

В первом квартале 2025 года банки отметили рост спроса на кредиты бизнеса и населения, в частности ипотеку. 

В феврале банки выдали 516 ипотек на 926 млн грн, но объемы кредитования упали на треть в годовом измерении из-за изменений в программе "єОселя". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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