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Золото подешевшало на тлі зміцнення долара і оптимізму щодо припинення вогню між рф та Україною

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Вартість золота знизилася на тлі зміцнення долара та оптимізму щодо переговорів про припинення вогню між Україною і росією. Інвестори зменшили попит на золото як надійний актив.

Золото подешевшало на тлі зміцнення долара і оптимізму щодо припинення вогню між рф та Україною

Ціни на золото знизилися у вівторок, на тлі того, як трохи міцніший долар і оптимізм щодо потенційного припинення вогню між росією та Україною знизили попит на активи-притулки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотове золото впало в ціні на 0,5% до $3214,17 за унцію за 06:27 за Гринвічем (09:27 за Києвом). Ф'ючерси на золото США впали на 0,6% - до $3215,60.

Долар трохи відновився після того, як досяг більш ніж тижневого мінімуму в попередню сесію, що зробило золото, оцінене в доларах, менш привабливим для власників інших валют.

"Ми бачимо, як стихає інстинктивна реакція на зниження кредитного рейтингу США, і є надія на припинення вогню між Україною та росією", - сказав Кайл Родда, аналітик фінансового ринку Capital.com.

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Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню.

"Ми бачимо, як покупці виходять на падіннях нижче за $3200. Однак я думаю, що на нас чекає масштабніший відкат, особливо якщо відбудеться подальше ослаблення геополітичних ризиків і ми побачимо зростання тиску на прибутковість через фіскальну політику США", - вказав Родда.

Золото, яке вважається безпечним активом в умовах геополітичної та економічної невизначеності, досягло кількох рекордних максимумів цього року на шляху до свого зростання на 22% цього року.

Moody's знизило рейтинг США з "Aaa" до "Aa1" у п'ятницю, пославшись на борг і процентні ставки, що зростають, "які значно вищі, ніж у держав з аналогічним рейтингом".

Чиновники Федеральної резервної системи США обережно поставилися до наслідків зниження рейтингу, а також нестабільних ринкових умов, на тлі того, як вони продовжували "плавати" в дуже невизначеному економічному середовищі.

Кілька посадових осіб ФРС мають виступити пізніше цього дня, що може дати додаткову інформацію про економіку та політику центрального банку США.

Ринки зараз оцінюють у принаймні 54 базові пункти зниження ставок цього року, перше з яких відбудеться у жовтні.

Спотове срібло впало в ціні на 0,4% до 32,23 доларів за унцію, платина зросла на 0,8% до 1005,45 доларів, а паладій залишився стабільним на рівні 974,70 доларів.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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