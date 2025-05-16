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Ціна на золото прямує до найгіршого тижня за 6 місяців

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Ціни на золото впали на 2% через тимчасову торговельну угоду між США та Китаєм. Зміцнення долара також знизило попит на золото серед інвесторів.

Ціна на золото прямує до найгіршого тижня за 6 місяців

Ціни на золото впали більш ніж на 2% у п'ятницю і прямують до найгіршого тижня за шість місяців, на тлі того, як загальне зростання долара та тимчасова торговельна угода між США та Китаєм знизили попит на цей безпечний метал серед інвесторів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 1,9% до 3178,06 доларів США за унцію за станом на 11:36 за Гринвічем (14:36 за Києвом). Зливки втратили понад 4% цього тижня і налаштовані на найгіршу тижневу динаміку з листопада 2024 року.

Ф'ючерси на золото у США впали на 1,4% - до 3180,90 доларів США.

"Ми пережили тиждень, коли були оптимістичні сигнали в плані торгових переговорів, і ми побачили, як долар зміцнюється на курсі, що тисне на ціни на золото", - сказав Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.

Раніше цього тижня США та Китай домовилися тимчасово скоротити жорсткі взаємні мита, запроваджені у квітні, що підняло настрої на ширших фінансових ринках.

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Індекс долара був стриманим цього дня, але йшов до свого четвертого зростання поспіль у тижневому вимірі, роблячи золото менш привабливим для власників інших валют.

Золото, що використовується як безпечний засіб заощадження за часів політичної та фінансової невизначеності, досягло історичного максимуму 3500,05 доларів за унцію минулого місяця, чому сприяли купівлі центральним банком, побоювання митної війни та сильний інвестиційний попит.

Золото вперше піднялися в ціні вище $350022.04.25, 18:11 • 6838 переглядiв

Надавши деякий перепочинок золоту, ознаки уповільнення інфляції та слабкіші, ніж очікувалося, економічні дані у Сполучених Штатах цього тижня зміцнили ставки на подальше зниження ставок Федеральної резервної системи цього року.

Неприбуткове золото зазвичай процвітає в умовах низьких ставок.

"З позитивного боку, падіння цін на золото продовжує залучати покупців, що показує, що дорогоцінний метал залишається кращим активом, оскільки перспективи світового зростання та інфляції, як і раніше, виглядають досить туманними", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

В інших місцях спотове срібло впало на 1,8% до 32,08 доларів за унцію, платина впала на 0,5% до 985,1 доларів, а паладій втратив 1% до 958,24 доларів.

Ціни на золото впали до місячного мінімуму15.05.25, 12:14 • 2106 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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