Цена на золото движется к худшей неделе за 6 месяцев

Цены на золото упали более чем на 2% в пятницу и направляются к худшей неделе за шесть месяцев, на фоне того, как общий рост доллара и временное торговое соглашение между США и Китаем снизили спрос на этот безопасный металл среди инвесторов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 1,9% до 3178,06 долларов США за унцию по состоянию на 11:36 по Гринвичу (14:36 по Киеву). Слитки потеряли более 4% на этой неделе и настроены на худшую недельную динамику с ноября 2024 года.

Фьючерсы на золото в США упали на 1,4% - до 3180,90 долларов США.

"Мы пережили неделю, когда были оптимистичные сигналы в плане торговых переговоров, и мы увидели, как доллар укрепляется на курсе, что давит на цены на золото", - сказал Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree.

Ранее на этой неделе США и Китай договорились временно сократить жесткие взаимные пошлины, введенные в апреле, что подняло настроения на более широких финансовых рынках.

США и Китай договорились о значительном снижении пошлин на 90 дней

Индекс доллара был сдержанным в этот день, но шел к своему четвертому росту подряд в недельном измерении, делая золото менее привлекательным для владельцев других валют.

Золото, используемое в качестве безопасного средства сбережения во времена политической и финансовой неопределенности, достигло исторического максимума 3500,05 долларов за унцию в прошлом месяце, чему способствовали покупки центральным банком, опасения таможенной войны и сильный инвестиционный спрос.

Золото впервые поднялись в цене выше $3500

Предоставив некоторую передышку золоту, признаки замедления инфляции и более слабые, чем ожидалось, экономические данные в Соединенных Штатах на этой неделе укрепили ставки на дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Неприбыльное золото обычно процветает в условиях низких ставок.

"С положительной стороны, падение цен на золото продолжает привлекать покупателей, что показывает, что драгоценный металл остается лучшим активом, поскольку перспективы мирового роста и инфляции, по-прежнему, выглядят довольно туманными", - сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

В других местах спотовое серебро упало на 1,8% до 32,08 долларов за унцию, платина упала на 0,5% до 985,1 долларов, а палладий потерял 1% до 958,24 долларов.

Цены на золото упали до месячного минимума