Цены на золото упали до месячного минимума
Киев • УНН
Желтый металл испытал давление из-за устойчивости доллара и роста доходности казначейских облигаций США. Спотовая цена упала на 1,1% до 3 141,35 доллара за унцию.
Цены на золото в четверг упали до месячного минимума на азиатских торгах, продолжив недавнюю серию потерь, на фоне того, как деэскалация торговой войны между США и Китаем подорвала спрос на активы-убежища. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.
Детали
Желтый металл испытал давление из-за устойчивости доллара, на фоне того, как доллар привлек внимание покупателей перед публикацией новых экономических данных США, а также обращением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла позже в четверг. Резкий рост доходности казначейских облигаций США также повлиял на ситуацию.
Спотовая цена на золото упала на 1,1% до 3 141,35 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото с поставкой в июне упали на 1,4% до 3 143,67 доллара за унцию до 05:09 по Гринвичу.
Напомним
14 мая цена спотового золота снизилась на 0,5% до $3,231.10 за унцию. Эксперты прогнозировали дальнейшее снижение в случае прогресса в торговых соглашениях между США и партнерами.
Во вторник, 13 мая, цены на золото стабилизировались после деэскалации ситуации с пошлинами между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и вызвало резкое падение стоимости драгоценного металла. Однако любое существенное восстановление цен на золото было сдержано укреплением доллара, который резко подскочил на фоне новостей о торговом соглашении между США и Китаем.
Как сообщал УНН, США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.