Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм

У середі, 14 травня, золото впало в ціні, адже деескалація торгових напружень між США та Китаєм зменшила попит на безпечні активи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Ціна спот-золота знизилася на 0,5% до 3,231.10 доларів за унцію станом на 06:43 за Грінвічем. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,4% до 3,235.30 доларів.

Експерти прогнозують: якщо буде подальший прогрес у торгових переговорах і угодах між США та їхніми торговими партнерами, золото може ще більше знизитися.

$3,200 є досить критичним рівнем підтримки – йдеться в публікації.

Нагадаємо

У вівторок, 13 травня, ціни на золото на азійських торгах стабілізувалися після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу.

Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Також УНН повідомляв, що США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.