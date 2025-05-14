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Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

14 травня ціна спот-золота знизилася на 0,5% до $3,231.10 за унцію. Експерти прогнозують подальше зниження у разі прогресу в торгових угодах між США та партнерами.

Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм

У середі, 14 травня, золото впало в ціні, адже деескалація торгових напружень між США та Китаєм зменшила попит на безпечні активи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ціна спот-золота знизилася на 0,5% до 3,231.10 доларів за унцію станом на 06:43 за Грінвічем. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,4% до 3,235.30 доларів.

Експерти прогнозують: якщо буде подальший прогрес у торгових переговорах і угодах між США та їхніми торговими партнерами, золото може ще більше знизитися.

$3,200 є досить критичним рівнем підтримки

– йдеться в публікації.

Нагадаємо

У вівторок, 13 травня, ціни на золото на азійських торгах стабілізувалися після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу.

Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Також УНН повідомляв, що США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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