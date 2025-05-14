Золото падает в цене из-за деэскалации торговой напряженности между США и Китаем

В среду, 14 мая, золото упало в цене, поскольку деэскалация торговой напряженности между США и Китаем уменьшила спрос на безопасные активы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Цена спот-золота снизилась на 0,5% до 3,231.10 долларов за унцию по состоянию на 06:43 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,4% до 3,235.30 долларов.

Эксперты прогнозируют: если будет дальнейший прогресс в торговых переговорах и соглашениях между США и их торговыми партнерами, золото может еще больше снизиться.

$3,200 является достаточно критическим уровнем поддержки – говорится в публикации.

Напомним

Во вторник, 13 мая, цены на золото на азиатских торгах стабилизировались после деэскалации тарифов между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и вызвало резкое падение стоимости драгоценного металла.

Однако любое существенное восстановление цен на золото было сдержано укреплением доллара, который резко подскочил на фоне новостей о торговом соглашении между США и Китаем.

Также УНН сообщал, что США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.