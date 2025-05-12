США та Китай домовилися про значне зниження мит на 90 днів

США і Китай тимчасово знизять мита на продукцію один одного, згідно зі спільною заявою, опублікованою в Женеві, в спробі знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці для врегулювання своїх розбіжностей, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Об'єднані 145% мит США на більшу частину китайського імпорту будуть знижені до 30%, включаючи ставку, прив'язану до фентанілу, до 14 травня, у той час як 125% китайські мита на товари США знизяться до 10%, згідно із заявою і офіційними особами на брифінгу в понеділок.

"У нас було дуже активне і продуктивне обговорення кроків вперед щодо фентанілу, - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент. - Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини".

У заяві також говориться, що "сторони створять механізм для продовження обговорень економічних і торгових відносин".

Як зазначається, ця заява являє собою крок до деескалації тарифної війни, яка призвела до спаду торгівлі через Тихий океан. Раніше обидві країни повідомляли про "істотний прогрес" у своїх переговорах, що підтримало ринки і допомогло китайським акціям компенсувати втрати після оголошення президентом США Дональдом Трампом про мита в "День визволення" 2 квітня.

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть мати більш збалансовану торгівлю з Китаєм.

Білий дім назвав угоду "торговельною угодою" в початковій заяві в неділю, але досі неясно, яка мета є прийнятною для обох сторін або скільки часу потрібно буде для її досягнення, пише видання. Раніше Китай вимагав, щоб США зняли всі мита, введені ними в цьому році, що несумісно з метою США щодо скорочення або припинення торгового дефіциту, вказує видання.

Доповнення

Хоча ринки вітали недавні повідомлення про прогрес, історія, як зазначається, показує, що досягнення детальної угоди може зайняти багато часу, якщо воно взагалі можливо. У 2018 році обидві сторони також погодилися поставити свою суперечку "на паузу" після раунду переговорів, але США невдовзі відмовилися від цієї угоди, що призвело до більш ніж 18 місяців додаткових мит і переговорів до підписання торгової угоди Phase One у січні 2020 року.

Зрештою, Китай не виконав угоду про купівлю в цій угоді, і дефіцит торгівлі США з Китаєм різко зріс під час пандемії, що призвело до поточної торгової війни, пише видання.