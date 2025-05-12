США та Китай домовилися про значне зниження мит на 90 днів

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики
Ексклюзив
08:49 • 972 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 11381 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
06:50 • 15157 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
06:38 • 22236 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
05:40 • 38977 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

03:50 • 28634 перегляди

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України

11 травня, 17:14 • 45292 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 67691 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 84301 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 98051 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
41%
748мм
Популярнi новини

У рильську курської області уражено оперативний штаб зс рф - ЗМІ

11 травня, 23:48 • 29445 перегляди

рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

12 травня, 00:56 • 25904 перегляди

У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку

12 травня, 01:19 • 26967 перегляди

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

05:48 • 22505 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 24490 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 11369 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 24901 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

05:40 • 38969 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 69672 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 177162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 11264 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 23465 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 31295 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 112270 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 60518 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Шахед-136

M142 HIMARS

M270 (РСЗВ)

IRIS-T

США та Китай домовилися про значне зниження мит на 90 днів

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

США та Китай домовилися про значне зниження мит на 90 днів

США і Китай тимчасово знизять мита на продукцію один одного, згідно зі спільною заявою, опублікованою в Женеві, в спробі знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці для врегулювання своїх розбіжностей, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Об'єднані 145% мит США на більшу частину китайського імпорту будуть знижені до 30%, включаючи ставку, прив'язану до фентанілу, до 14 травня, у той час як 125% китайські мита на товари США знизяться до 10%, згідно із заявою і офіційними особами на брифінгу в понеділок.

"У нас було дуже активне і продуктивне обговорення кроків вперед щодо фентанілу, - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент. - Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини".

У заяві також говориться, що "сторони створять механізм для продовження обговорень економічних і торгових відносин".

Як зазначається, ця заява являє собою крок до деескалації тарифної війни, яка призвела до спаду торгівлі через Тихий океан. Раніше обидві країни повідомляли про "істотний прогрес" у своїх переговорах, що підтримало ринки і допомогло китайським акціям компенсувати втрати після оголошення президентом США Дональдом Трампом про мита в "День визволення" 2 квітня.

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть мати більш збалансовану торгівлю з Китаєм.

Білий дім назвав угоду "торговельною угодою" в початковій заяві в неділю, але досі неясно, яка мета є прийнятною для обох сторін або скільки часу потрібно буде для її досягнення, пише видання. Раніше Китай вимагав, щоб США зняли всі мита, введені ними в цьому році, що несумісно з метою США щодо скорочення або припинення торгового дефіциту, вказує видання.

Доповнення

Хоча ринки вітали недавні повідомлення про прогрес, історія, як зазначається, показує, що досягнення детальної угоди може зайняти багато часу, якщо воно взагалі можливо. У 2018 році обидві сторони також погодилися поставити свою суперечку "на паузу" після раунду переговорів, але США невдовзі відмовилися від цієї угоди, що призвело до більш ніж 18 місяців додаткових мит і переговорів до підписання торгової угоди Phase One у січні 2020 року.

Зрештою, Китай не виконав угоду про купівлю в цій угоді, і дефіцит торгівлі США з Китаєм різко зріс під час пандемії, що призвело до поточної торгової війни, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Скотт Бессент
Женева
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати
Brent
$65.60
Bitcoin
$104,462.60
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.78
Золото
$3,227.66
Ethereum
$2,552.42