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США и Китай договорились о значительном снижении пошлин на 90 дней

Киев • УНН

 • 926 просмотра

США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.

США и Китай договорились о значительном снижении пошлин на 90 дней

США и Китай временно снизят пошлины на продукцию друг друга, согласно совместному заявлению, опубликованному в Женеве, в попытке снизить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца для урегулирования своих разногласий, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Объединенные 145% пошлин США на большую часть китайского импорта будут снижены до 30%, включая ставку, привязанную к фентанилу, к 14 мая, в то время как 125% китайские пошлины на товары США снизятся до 10%, согласно заявлению и официальным лицам на брифинге в понедельник.

"У нас было очень активное и продуктивное обсуждение шагов вперед по фентанилу, - сказал министр финансов США Скотт Бессент. - Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения".

В заявлении также говорится, что "стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений".

Как отмечается, это заявление представляет собой шаг к деэскалации тарифной войны, которая привела к спаду торговли через Тихий океан. Ранее обе страны сообщали о "существенном прогрессе" в своих переговорах, что поддержало рынки и помогло китайским акциям компенсировать потери после объявления президентом США Дональдом Трампом о пошлинах в "День освобождения" 2 апреля.

Торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что США хотят иметь более сбалансированную торговлю с Китаем.

Белый дом назвал соглашение "торговой сделкой" в первоначальном заявлении в воскресенье, но до сих пор неясно, какая цель является приемлемой для обеих сторон или сколько времени потребуется для ее достижения, пишет издание. Ранее Китай требовал, чтобы США сняли все пошлины, введенные ими в этом году, что несовместимо с целью США по сокращению или прекращению торгового дефицита, указывает издание.

Дополнение

Хотя рынки приветствовали недавние сообщения о прогрессе, история, как отмечается, показывает, что достижение детального соглашения может занять много времени, если оно вообще возможно. В 2018 году обе стороны также согласились поставить свой спор "на паузу" после раунда переговоров, но США вскоре отказались от этой сделки, что привело к более чем 18 месяцам дополнительных пошлин и переговоров до подписания торговой сделки Phase One в январе 2020 года.

В конце концов, Китай не выполнил соглашение о покупках в этой сделке, и дефицит торговли США с Китаем резко вырос во время пандемии, что привело к текущей торговой войне, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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