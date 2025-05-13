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Ціни на золото стабілізувалися після угоди США та Китаю щодо мит

Київ • УНН

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Ціни на золото стабілізувалися під час азійських торгів у вівторок. Зниження тарифів між США та Китаєм підвищило апетит до ризику.

Ціни на золото стабілізувалися після угоди США та Китаю щодо мит

Ціни на золото стабілізувалися на азійських торгах у вівторок після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі

Втім, ціни на золото знайшли опору, оскільки ринки залишалися напруженими через подальшу можливу деескалацію торговельної напруги, а також через очікування ключових даних про інфляцію споживчих цін у США, що також пригнічувало настрої.

Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Спотове золото залишалося без змін на рівні $3,236.95 за унцію, тоді як ф’ючерси на золото з постачанням у червні зросли на 0,4% — до $3,240.42 за унцію станом на 00:26 за східноамериканським часом (04:45 GMT).

Золото зазнає втрат через угоду між США і Китаєм, яка знижує попит на захисні активи

У понеділок золото різко подешевшало після того, як Вашингтон і Пекін оголосили про суттєве зниження взаємних торгових тарифів на найближчі 90 днів після позитивних переговорів високого рівня в Женеві.

США знизять мита на китайські товари до 30% з 145%, тоді як Китай зменшить свої мита на американські товари до 10% з 125%.

Це оголошення викликало оптимізм щодо подальшої деескалації у тривалій торговій війні між США і Китаєм, а також призвело до масового скуповування активів із підвищеним ризиком. Основними бенефіціарами стали фондові ринки — індекси Волл-стріт зросли в понеділок на 2,5–4,5%.

Ця тенденція спричинила зниження попиту на захисні активи, зокрема золото, яке раніше вигравало від зростання напруги в торговельних відносинах між США і Китаєм.

Золото також постраждало через різке зміцнення долара, яке було спричинене зростаючим оптимізмом щодо економіки США на тлі новин про деескалацію тарифів з Китаєм.

Інші дорогоцінні метали у вівторок також зростали, але відновлювались після різких втрат у попередній сесії. Ф’ючерси на платину зросли на 0,5% до $982.65 за унцію, а ф’ючерси на срібло — на 1,7% до $33.163 за унцію.

Промислові метали залишаються в позитивному тренді завдяки покращеним перспективам для світової економіки на тлі зниження торгової напруги. Еталонні ф’ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% — до $9,519.35 за тонну, а американські ф’ючерси на мідь додали 0,1% — до $4.6335 за фунт.

Інфляція CPI у США — у центрі уваги для подальших економічних сигналів

Основна увага зараз зосереджена на даних про індекс споживчих цін (CPI) у США, які мають бути оприлюднені пізніше у вівторок. Вони дадуть додаткові сигнали про стан найбільшої економіки світу.

Очікується, що інфляція CPI залишиться високою порівняно з попереднім місяцем, особливо зважаючи на зростання цін, викликане підвищеними торговими тарифами США.

Ці дані можуть вплинути як на курс долара, так і на очікування щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок - а це тісно пов’язано з перспективами для золота.

Компанія Goldman Sachs у вівторок заявила, що очікує лише одне зниження ставки від ФРС цього року, порівняно з попередніми прогнозами трьох знижень.

Нагадаємо

США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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