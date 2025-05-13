Ціни на золото стабілізувалися після угоди США та Китаю щодо мит

Ціни на золото стабілізувалися на азійських торгах у вівторок після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

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Втім, ціни на золото знайшли опору, оскільки ринки залишалися напруженими через подальшу можливу деескалацію торговельної напруги, а також через очікування ключових даних про інфляцію споживчих цін у США, що також пригнічувало настрої.

Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Спотове золото залишалося без змін на рівні $3,236.95 за унцію, тоді як ф’ючерси на золото з постачанням у червні зросли на 0,4% — до $3,240.42 за унцію станом на 00:26 за східноамериканським часом (04:45 GMT).

Золото зазнає втрат через угоду між США і Китаєм, яка знижує попит на захисні активи

У понеділок золото різко подешевшало після того, як Вашингтон і Пекін оголосили про суттєве зниження взаємних торгових тарифів на найближчі 90 днів після позитивних переговорів високого рівня в Женеві.

США знизять мита на китайські товари до 30% з 145%, тоді як Китай зменшить свої мита на американські товари до 10% з 125%.

Це оголошення викликало оптимізм щодо подальшої деескалації у тривалій торговій війні між США і Китаєм, а також призвело до масового скуповування активів із підвищеним ризиком. Основними бенефіціарами стали фондові ринки — індекси Волл-стріт зросли в понеділок на 2,5–4,5%.

Ця тенденція спричинила зниження попиту на захисні активи, зокрема золото, яке раніше вигравало від зростання напруги в торговельних відносинах між США і Китаєм.

Золото також постраждало через різке зміцнення долара, яке було спричинене зростаючим оптимізмом щодо економіки США на тлі новин про деескалацію тарифів з Китаєм.

Інші дорогоцінні метали у вівторок також зростали, але відновлювались після різких втрат у попередній сесії. Ф’ючерси на платину зросли на 0,5% до $982.65 за унцію, а ф’ючерси на срібло — на 1,7% до $33.163 за унцію.

Промислові метали залишаються в позитивному тренді завдяки покращеним перспективам для світової економіки на тлі зниження торгової напруги. Еталонні ф’ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% — до $9,519.35 за тонну, а американські ф’ючерси на мідь додали 0,1% — до $4.6335 за фунт.

Інфляція CPI у США — у центрі уваги для подальших економічних сигналів

Основна увага зараз зосереджена на даних про індекс споживчих цін (CPI) у США, які мають бути оприлюднені пізніше у вівторок. Вони дадуть додаткові сигнали про стан найбільшої економіки світу.

Очікується, що інфляція CPI залишиться високою порівняно з попереднім місяцем, особливо зважаючи на зростання цін, викликане підвищеними торговими тарифами США.

Ці дані можуть вплинути як на курс долара, так і на очікування щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок - а це тісно пов’язано з перспективами для золота.

Компанія Goldman Sachs у вівторок заявила, що очікує лише одне зниження ставки від ФРС цього року, порівняно з попередніми прогнозами трьох знижень.

Нагадаємо

США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.