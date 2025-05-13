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Цены на золото стабилизировались после соглашения США и Китая по пошлинам

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Цены на золото стабилизировались в ходе азиатских торгов во вторник. Снижение тарифов между США и Китаем повысило аппетит к риску.

Цены на золото стабилизировались после соглашения США и Китая по пошлинам

Цены на золото стабилизировались на азиатских торгах во вторник после деэскалации тарифов между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и повлекло резкое падение стоимости драгоценного металла. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

Впрочем, цены на золото нашли опору, поскольку рынки оставались напряженными из-за дальнейшей возможной деэскалации торговой напряженности, а также из-за ожидания ключевых данных об инфляции потребительских цен в США, что также угнетало настроения.

Однако любое существенное восстановление цен на золото было сдержано укреплением доллара, который резко подскочил на фоне новостей о торговом соглашении между США и Китаем.

Спотовое золото оставалось без изменений на уровне $3,236.95 за унцию, тогда как фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли на 0,4% - до $3,240.42 за унцию по состоянию на 00:26 по восточноамериканскому времени (04:45 GMT).

Золото терпит убытки из-за соглашения между США и Китаем, которое снижает спрос на защитные активы

В понедельник золото резко подешевело после того, как Вашингтон и Пекин объявили о существенном снижении взаимных торговых тарифов на ближайшие 90 дней после позитивных переговоров высокого уровня в Женеве.

США снизят пошлины на китайские товары до 30% с 145%, тогда как Китай уменьшит свои пошлины на американские товары до 10% со 125%.

Это объявление вызвало оптимизм относительно дальнейшей деэскалации в длительной торговой войне между США и Китаем, а также привело к массовой скупке активов с повышенным риском. Основными бенефициарами стали фондовые рынки - индексы Уолл-стрит выросли в понедельник на 2,5-4,5%.

Эта тенденция повлекла за собой снижение спроса на защитные активы, в частности золото, которое ранее выигрывало от роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Золото также пострадало из-за резкого укрепления доллара, которое было вызвано растущим оптимизмом относительно экономики США на фоне новостей о деэскалации тарифов с Китаем.

Другие драгоценные металлы во вторник также росли, но восстанавливались после резких потерь в предыдущей сессии. Фьючерсы на платину выросли на 0,5% до $982.65 за унцию, а фьючерсы на серебро - на 1,7% до $33.163 за унцию.

Промышленные металлы остаются в позитивном тренде благодаря улучшенным перспективам для мировой экономики на фоне снижения торговой напряженности. Эталонные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,4% - до $9,519.35 за тонну, а американские фьючерсы на медь прибавили 0,1% - до $4.6335 за фунт.

Инфляция CPI в США - в центре внимания для дальнейших экономических сигналов

Основное внимание сейчас сосредоточено на данных об индексе потребительских цен (CPI) в США, которые должны быть обнародованы позже во вторник. Они дадут дополнительные сигналы о состоянии крупнейшей экономики мира.

Ожидается, что инфляция CPI останется высокой по сравнению с предыдущим месяцем, особенно учитывая рост цен, вызванный повышенными торговыми тарифами США.

Эти данные могут повлиять как на курс доллара, так и на ожидания относительно будущих решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам - а это тесно связано с перспективами для золота.

Компания Goldman Sachs во вторник заявила, что ожидает лишь одно снижение ставки от ФРС в этом году, по сравнению с предыдущими прогнозами трех снижений.

Напомним

США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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