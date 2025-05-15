Ціни на золото впали до місячного мінімуму
Київ • УНН
Жовтий метал зазнав тиску через стійкість долара та зростання дохідності казначейських облігацій США. Спотова ціна впала на 1,1% до 3 141,35 долара за унцію.
Ціни на золото у четвер впали до місячного мінімуму на азійських торгах, продовживши нещодавню серію втрат, на тлі того, як деескалація торговельної війни між США та Китаєм підірвала попит на активи-притулки. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.
Деталі
Жовтий метал зазнав тиску через стійкість долара, на тлі того, як долар привернув увагу покупців перед публікацією нових економічних даних США, а також зверненням голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла пізніше у четвер. Різке зростання дохідності казначейських облігацій США також вплинуло на ситуацію.
Спотова ціна на золото впала на 1,1% до 3 141,35 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з поставкою в червні впали на 1,4% до 3 143,67 долара за унцію до 05:09 за Гринвічем.
Нагадаємо
14 травня ціна спотового золота знизилася на 0,5% до $3,231.10 за унцію. Експерти прогнозували подальше зниження у разі прогресу в торгових угодах між США та партнерами.
У вівторок, 13 травня, ціни на золото стабілізувалися після деескалації ситуації з митами між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу. Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.
Як повідомляв УНН, США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.