Ціни на золото впали до місячного мінімуму

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський прибув до Анкари
09:17 • 1684 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

06:00 • 21114 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 102187 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 107605 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 201833 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 95266 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 66273 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 163391 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 58826 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 74374 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
6.7м/с
53%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

15 травня, 02:04 • 40870 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 89232 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

03:36 • 38691 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 92751 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52044 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 96585 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 162946 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 201779 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 163355 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 180448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 13235 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52382 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 52282 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 74008 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 83938 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Ціни на золото впали до місячного мінімуму

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Жовтий метал зазнав тиску через стійкість долара та зростання дохідності казначейських облігацій США. Спотова ціна впала на 1,1% до 3 141,35 долара за унцію.

Ціни на золото впали до місячного мінімуму

Ціни на золото у четвер впали до місячного мінімуму на азійських торгах, продовживши нещодавню серію втрат, на тлі того, як деескалація торговельної війни між США та Китаєм підірвала попит на активи-притулки. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

Жовтий метал зазнав тиску через стійкість долара, на тлі того, як долар привернув увагу покупців перед публікацією нових економічних даних США, а також зверненням голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла пізніше у четвер. Різке зростання дохідності казначейських облігацій США також вплинуло на ситуацію.

Спотова ціна на золото впала на 1,1% до 3 141,35 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з поставкою в червні впали на 1,4% до 3 143,67 долара за унцію до 05:09 за Гринвічем.

Нагадаємо

14 травня ціна спотового золота знизилася на 0,5% до $3,231.10 за унцію. Експерти прогнозували подальше зниження у разі прогресу в торгових угодах між США та партнерами.

У вівторок, 13 травня, ціни на золото стабілізувалися після деескалації ситуації з митами між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу. Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Як повідомляв УНН, США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Китай
Сполучені Штати
Brent
$63.64
Bitcoin
$102,237.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.21
Золото
$3,165.50
Ethereum
$2,566.22