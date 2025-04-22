Золото впервые поднялись в цене выше $3500
Киев • УНН
Фьючерсы на золото достигли исторического максимума, превысив 3500 долларов за унцию. Причиной являются опасения относительно независимости ФРС и усиление рисков мировой экономики.
Фьючерсы на золото установили новый рекорд, на фоне опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США и усугубляющихся перспектив мировой экономики, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Беспрерывные фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,7% до 3482,50 долл. за тройскую унцию на утренних европейских торгах, достигнув отметки $3509,90 ранее во время сессии - впервые фьючерсы на золото превысили отметку $3500.
Драгоценный металл вырос почти на 30% с начала года из-за спроса на активы-убежища после эскалации торговой войны, вызванной пошлинами в США, а теперь и угрозами администрации президента Дональда Трампа устранить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, пишет издание.
Беспокойство еще больше усилилось из-за снижения доверия к доллару США и эскалации геополитических и экономических рисков, сказала Рания Гуле из XS.com.
Участники рынка, как пишет издание, логично сокращают свое присутствие в американских активах, поскольку признаков изменения курса администрации Трампа в политике, которая может потрясти рынок, мало, и золото, пожалуй, единственный оставшийся актив-убежище, учитывая его относительную невосприимчивость к "капризам аккаунта Трампа". Физические активы биржевых фондов в золоте достигли самых высоких значений с сентября 2023 года и рекордно высокого уровня в долларовом выражении, учитывая высокие цены на золото, отмечает издание.
Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа22.04.25, 09:00 • 4066 просмотров