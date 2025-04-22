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Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Київ • УНН

 • 2156 перегляди

Ф'ючерси на золото досягли історичного максимуму, перевищивши 3500 доларів за унцію. Причиною є побоювання щодо незалежності ФРС та посилення ризиків світової економіки.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Ф'ючерси на золото встановили новий рекорд, на тлі побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи США та перспектив світової економіки, що посилюються, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Безперервні ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 1,7% до 3482,50 дол. за тройську унцію на ранкових європейських торгах, досягнувши позначки $3509,90 раніше під час сесії - уперше ф'ючерси на золото перевищили позначку $3500.

Дорогоцінний метал зріс майже на 30% з початку року через попит на активи-притулки після ескалації торгової війни, викликаної митами в США, а тепер і погрозами адміністрації президента Дональда Трампа усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, пише видання.

Занепокоєння ще більше посилилося через зниження довіри до долара США та ескалацію геополітичних та економічних ризиків, сказала Ранія Гуле з XS.com.

Учасники ринку, як пише видання, логічно скорочують свою присутність в американських активах, оскільки ознак зміни курсу адміністрації Трампа в політиці, яка може потрясти ринок, мало, і золото, мабуть, єдиний актив-притулок, що залишився, враховуючи його відносну несприйнятливість до "капризів акаунта Трампа". Фізичні активи біржових фондів у золоті досягли найвищих значень з вересня 2023 року та рекордно високого рівня у доларовому вираженні з огляду на високі ціни на золото, зазначає видання.

Золото досягло рекорду в ціні на тлі побоювань навколо ФРС після слів Трампа22.04.25, 09:00 • 4066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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