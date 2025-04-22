Золото досягло рекорду в ціні на тлі побоювань навколо ФРС після слів Трампа

Золото продовжило стрімке зростання, досягнувши рекорду, на тлі того, як побоювання, що президент США Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, спровокували "втечу" від американських акцій, облігацій і долара, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зливки перевищили в ціні $3486 за унцію після стрибка на 2,9% в понеділок. Трамп закликав ФРС негайно знизити процентні ставки, що розглядається як загроза незалежності центрального банку США, яка привела долар до найнижчого рівня з 2023 року.

"Швидке зростання золота цього року говорить мені, що ринки менше довіряють США, ніж будь-коли, - сказала Лі Лян Ле, аналітик Kallanish Index Services. - Історія "торгівля Трампа" перетворилася на історію "продавай Америку".

Золото зросло на третину в 2025 році, на тлі того, як торговельна напруженість розбурхала ринки і підірвала довіру до доларових активів, що посилило деякі традиційні активи-притулки. Потоки в забезпечені зливками біржові фонди і покупки центральних банків підтримали підйом, і ціни росли щомісяця в цьому році.

Банки стали все більш позитивно ставитися до золота, на тлі того, як ралі в цьому році ставало все сильнішим і сильнішим. Серед них Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що метал може досягти $4000 за унцію в середині наступного року.

Тим не менш, швидке нещодавнє зростання розтягнуло деякі пильно відстежувані показники, припускаючи, що підйом може зупинитися в якийсь момент. 14-денний індекс відносної сили зливків - показник темпу та інтенсивності рухів - перевищив 79, що вище рівня 70, який може вказувати на перекупленість активу.

Золото з негайною поставкою торгувалося на 1,8% вище, по $3484,38 за унцію в 11:25 ранку в Сінгапурі. Індекс долара Bloomberg знову впав після зниження на 0,7% в понеділок. Срібло майже не змінилося в ціні, а паладій і платина виросли.

Стрибок зливків у ціні підняв акції гірничодобувних компаній. У Гонконзі акції Zijin Mining Group Co., провідного китайського виробника металів, зросли більш ніж на 6% у вівторок. Цього року вони виросли більш ніж на чверть.

Золото б'є рекорди через слабкий долар та збереження побоювань торгової війни