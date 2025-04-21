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Золото б'є рекорди через слабкий долар та збереження побоювань торгової війни

Київ • УНН

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Золото встановило новий ціновий рекорд, перевищивши $3385 за унцію. Це сталося через ослаблення долара до мінімуму 2024 року, критику ФРС від Трампа та торгові побоювання.

Золото б'є рекорди через слабкий долар та збереження побоювань торгової війни

Золото виросло в ціні до рекордного рівня, на тлі того, як новий сплеск щодо слабкості долара США, критика Федеральної резервної системи президентом США Дональдом Трампом і побоювання щодо торгової війни, що зберігаються, підкріпили попит на актив-притулок, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Злитки злетіли в ціні вище за $3385 за унцію, на тлі того, як американська валюта впала до найнижчого рівня з початку 2024 року. Трамп розмірковував про звільнення голови ФРС Джерома Павелла, одночасно виступаючи за зниження процентних ставок. Президент Федерального банку Чикаго Остан Гулсбі застеріг від спроб обмежити незалежність грошово-кредитного органу.

"Звільнення Павелла не тільки підриває принцип незалежності центрального банку, але й ризикує політизувати грошово-кредитну політику США таким чином, що ринки вважатимуть це тривожним", - сказав Крістофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp. Якщо довіра до ФРС буде поставлена ​​під сумнів, це може підірвати довіру до долара та прискорити потоки в активи-притулки, включаючи золото, сказав він.

Дорогоцінний метал неодноразово злітав до рекордних рівнів цього року, на тлі того, як торговельний конфлікт засмутив ринки, підірвавши апетит до ризикованих активів і водночас прискоривши стрімкий перехід до активів-притулків. Запаси у забезпечених зливками біржових фондах зростали протягом останніх 12 тижнів, що є найтривалішим періодом із 2022 року. Центральні банки також додають метал у свої резерви, підтримуючи стійкий світовий попит.

Що стосується торгівлі, Китай попередив, що він виступає проти того, щоб будь-яка сторона досягала угоди на шкоду інтересам Пекіна, згідно з Міністерством торгівлі країни. Дані, які вийдуть цього тижня, включаючи переглянуті прогнози Міжнародного валютного фонду, можуть посилити побоювання щодо глобального уповільнення.

Банки стали все більш позитивно ставитися до перспектив золота, оскільки цьогорічного ралі ставало все сильнішим, пише видання. У тому числі Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що метал може досягти $4000 у середині наступного року.

Спотове золото зросло на 1,8%, досягнувши $3385,36 ​​за унцію, і торгувалося по $3383,67 об 11:33 у Сінгапурі. Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,7%. Срібло відіграло раннє падіння і пішло вгору, платина майже не змінилася в ціні, а паладій знизився.

Нафта подешевшала на тлі фокусу уваги на "перемир'ї" у війні рф проти України, переговорах США та Ірану21.04.25, 08:32 • 1442 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
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