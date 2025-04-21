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Золото бьет рекорды из-за слабого доллара и сохранения опасений торговой войны

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Золото установило новый ценовой рекорд, превысив $3385 за унцию. Это произошло из-за ослабления доллара до минимума 2024 года, критики ФРС от Трампа и торговых опасений.

Золото бьет рекорды из-за слабого доллара и сохранения опасений торговой войны

Золото выросло в цене до рекордного уровня, на фоне того, как новый всплеск относительно слабости доллара США, критика Федеральной резервной системы президентом США Дональдом Трампом и сохраняющиеся опасения относительно торговой войны подкрепили спрос на актив-убежище, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Слитки взлетели в цене выше $3385 за унцию, на фоне того, как американская валюта упала до самого низкого уровня с начала 2024 года. Трамп размышлял об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла, одновременно выступая за снижение процентных ставок. Президент Федерального банка Чикаго Остан Гулсби предостерег от попыток ограничить независимость денежно-кредитного органа.

"Увольнение Пауэлла не только подрывает принцип независимости центрального банка, но и рискует политизировать денежно-кредитную политику США таким образом, что рынки сочтут это тревожным", - сказал Кристофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp. Если доверие к ФРС будет поставлено под сомнение, это может подорвать доверие к доллару и ускорить потоки в активы-убежища, включая золото, сказал он.

Драгоценный металл неоднократно взлетал до рекордных уровней в этом году, на фоне того, как торговый конфликт расстроил рынки, подорвав аппетит к рискованным активам и одновременно ускорив стремительный переход к активам-убежищам. Запасы в обеспеченных слитками биржевых фондах росли в течение последних 12 недель, что является самым продолжительным периодом с 2022 года. Центральные банки также добавляют металл в свои резервы, поддерживая устойчивый мировой спрос.

Что касается торговли, Китай предупредил, что он выступает против того, чтобы любая сторона достигала соглашения в ущерб интересам Пекина, согласно Министерству торговли страны. Данные, которые выйдут на этой неделе, включая пересмотренные прогнозы Международного валютного фонда, могут усилить опасения относительно глобального замедления.

Банки стали все более позитивно относиться к перспективам золота, поскольку нынешнее ралли становилось все сильнее, пишет издание. В том числе Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что металл может достигнуть $4000 в середине следующего года.

Спотовое золото выросло на 1,8%, достигнув $3385,36 за унцию, и торговалось по $3383,67 в 11:33 в Сингапуре. Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,7%. Серебро отыграло раннее падение и пошло вверх, платина почти не изменилась в цене, а палладий снизился.

Нефть подешевела на фоне фокуса внимания на "перемирии" в войне рф против Украины, переговорах США и Ирана21.04.25, 08:32 • 1086 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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