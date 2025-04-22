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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Цена на золото взлетела до рекордных значений, превысив $3486 за унцию, из-за опасений, что Трамп уволит главу ФРС. Это спровоцировало бегство от доллара и американских активов.

Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа

Золото продолжило стремительный рост, достигнув рекорда, на фоне того, как опасения, что президент США Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, спровоцировали "бегство" от американских акций, облигаций и доллара, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Слитки превысили в цене $3486 за унцию после скачка на 2,9% в понедельник. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что рассматривается как угроза независимости центрального банка США, которая привела доллар к самому низкому уровню с 2023 года.

"Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо, - сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services. - История "торговля Трампа" превратилась в историю "продавай Америку".

Золото выросло на треть в 2025 году, на фоне того, как торговая напряженность взбудоражила рынки и подорвала доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные активы-убежища. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем, и цены росли каждый месяц в этом году.

Банки стали все более позитивно относиться к золоту, на фоне того, как ралли в этом году становилось все сильнее и сильнее. Среди них Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что металл может достичь $4000 за унцию в середине следующего года.

Тем не менее, быстрый недавний рост растянул некоторые пристально отслеживаемые показатели, предполагая, что подъем может остановиться в какой-то момент. 14-дневный индекс относительной силы слитков - показатель темпа и интенсивности движений - превысил 79, что выше уровня 70, который может указывать на перекупленность актива.

Золото с немедленной поставкой торговалось на 1,8% выше, по $3484,38 за унцию в 11:25 утра в Сингапуре. Индекс доллара Bloomberg снова упал после снижения на 0,7% в понедельник. Серебро почти не изменилось в цене, а палладий и платина выросли.

Скачок слитков в цене поднял акции горнодобывающих компаний. В Гонконге акции Zijin Mining Group Co., ведущего китайского производителя металлов, выросли более чем на 6% во вторник. В этом году они выросли более чем на четверть.

Золото бьет рекорды из-за слабого доллара и сохранения опасений торговой войны21.04.2025, 09:03 • 4278 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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