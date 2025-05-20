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Золото подешевело на фоне укрепления доллара и оптимизма по поводу прекращения огня между рф и Украиной

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Стоимость золота снизилась на фоне укрепления доллара и оптимизма в отношении переговоров о прекращении огня между Украиной и россией. Инвесторы уменьшили спрос на золото как надежный актив.

Золото подешевело на фоне укрепления доллара и оптимизма по поводу прекращения огня между рф и Украиной

Цены на золото снизились во вторник, на фоне того, как немного более крепкий доллар и оптимизм относительно потенциального прекращения огня между россией и Украиной смягчили спрос на активы-убежища, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовое золото упало в цене на 0,5% до $3214,17 за унцию в 06:27 по Гринвичу (09:27 по Киеву). Фьючерсы на золото США упали на 0,6% - до $3215,60.

Доллар немного восстановился после того, как достиг более чем недельного минимума в предыдущую сессию, что сделало золото, оцененное в долларах, менее привлекательным для владельцев других валют.

"Мы видим, как стихает инстинктивная реакция на снижение кредитного рейтинга США, и есть надежда на прекращение огня между Украиной и россией", - сказал Кайл Родда, аналитик финансового рынка Capital.com.

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Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня.

"Мы видим, как покупатели выходят на падениях ниже $3200. Однако я думаю, что нас ждет более масштабный откат, особенно если произойдет дальнейшее ослабление геополитических рисков, и мы увидим рост давления на прибыльность из-за фискальной политики США", - указал Родда.

Золото, которое считается безопасным активом в условиях геополитической и экономической неопределенности, достигло нескольких рекордных максимумов в этом году на пути к своему росту на 22% в этом году.

Moody's понизило рейтинг США с "Aaa" до "Aa1" в пятницу, сославшись на долг и процентные ставки, которые растут, "которые значительно выше, чем у государств с аналогичным рейтингом".

Чиновники Федеральной резервной системы США осторожно отнеслись к последствиям снижения рейтинга, а также нестабильных рыночных условий, на фоне того, как они продолжали "плавать" в очень неопределенной экономической среде.

Несколько должностных лиц ФРС должны выступить позже в этот день, что может дать дополнительную информацию об экономике и политике центрального банка США.

Рынки сейчас оценивают по крайней мере в 54 базовых пункта снижение ставок в этом году, первое из которых состоится в октябре.

Спотовое серебро упало в цене на 0,4% до 32,23 долларов за унцию, платина выросла на 0,8% до 1005,45 долларов, а палладий остался стабильным на уровне 974,70 долларов.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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