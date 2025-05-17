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США полностью потеряли идеальный кредитный рейтинг впервые за столетие

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Агентство Moody's понизило рейтинг США с Aaa до Aa1, ссылаясь на неспособность контролировать долг. Это произошло впервые за более чем 100 лет, после действий Standard & Poor's и Fitch.

США полностью потеряли идеальный кредитный рейтинг впервые за столетие

Рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг правительства США, ссылаясь на неоднократную неспособность администраций контролировать растущий долг страны, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Агентство понизило рейтинг с наивысшего уровня Aaa до Aa1, отметив, что, хотя США по-прежнему извлекают выгоду из ключевых преимуществ, таких как динамичная экономика и мировое доминирование доллара США, их фискальные перспективы значительно ухудшились.

Это изменение означает, что Соединенные Штаты больше не имеют полностью стабильного наивысшего рейтинга от какого-либо крупного агентства впервые за более чем 100 лет. Moody's становится третьим и последним крупным кредитным агентством, которое снижает свою оценку кредитоспособности правительства США. Standard & Poor's снизило рейтинг в 2011 году, а Fitch Ratings последовало за ним в 2023 году.

В своем сообщении Moody's прогнозирует, что дефицит федерального бюджета США к 2035 году вырастет почти до 9 процентов ВВП по сравнению с 6,4 процента в 2024 году, что обусловлено ростом процентных платежей, ростом расходов на социальные выплаты и вялым ростом доходов.

Moody's также предупредило, что продление налоговых льгот президента США Дональда Трампа 2017 года - теперь ключевой приоритет для возглавляемого республиканцами Конгресса - добавит 4 триллиона долларов к первичному дефициту федерального бюджета в течение следующего десятилетия. Политическая тупиковая ситуация остается серьезным препятствием для фискальной реформы: республиканцы выступают против повышения налогов, а демократы - против сокращения расходов, оставляя мало места для двухпартийных решений, указывает издание.

Fitch понизило кредитный рейтинг США - Белый дом говорит, это "противоречит реальности"02.08.23, 10:45 • 267741 просмотр

Юлия Шрамко

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