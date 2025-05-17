США повністю втратили ідеальний кредитний рейтинг вперше за століття

Рейтингове агентство Moody's у п'ятницю знизило кредитний рейтинг уряду США, посилаючись на неодноразову нездатність адміністрацій контролювати зростаючий борг країни, пише УНН з посиланням на Newsweek.

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Агентство знизило рейтинг з найвищого рівня Aaa до Aa1, зазначивши, що, хоча США, як і раніше, отримують вигоду з ключових переваг, таких як динамічна економіка та світове домінування долара США, їх фіскальні перспективи значно погіршилися.

Ця зміна означає, що Сполучені Штати більше не мають повністю стабільного найвищого рейтингу від будь-якого великого агентства вперше за більш ніж 100 років. Moody's стає третім та останнім великим кредитним агентством, яке знижує свою оцінку кредитоспроможності уряду США. Standard & Poor's знизило рейтинг у 2011 році, а Fitch Ratings послідувало за ним у 2023 році.

У своєму повідомленні Moody's прогнозує, що дефіцит федерального бюджету США до 2035 року зросте майже до 9 відсотків ВВП порівняно з 6,4 відсотка у 2024 році, що обумовлено зростанням процентних платежів, зростанням витрат на соціальні виплати та млявим зростанням доходів.

Moody's також попередило, що продовження податкових пільг президента США Дональда Трампа 2017 року - тепер ключовий пріоритет для очолюваного республіканцями Конгресу - додасть 4 трильйони доларів до первинного дефіциту федерального бюджету протягом наступного десятиліття. Політична безвихідь залишається серйозною перешкодою для фіскальної реформи: республіканці виступають проти підвищення податків, а демократи - проти скорочення витрат, залишаючи мало місця для двопартійних рішень, вказує видання.

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