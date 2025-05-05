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В Україні падає частка непрацюючих кредитів: показник вже 28,6%

Київ • УНН

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Станом на 1 квітня 2025 року, частка непрацюючих кредитів в Україні знизилася до 28,6%. Обсяг NPL скоротився на 10,7 млрд грн, тенденція триває з 2023.

В Україні падає частка непрацюючих кредитів: показник вже 28,6%

У банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів. Станом на 1 квітня 2025 року, вона знизилася до 28,6%. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі, станом на 1 квітня 2025 року, скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року 

- повідомляє НБУ.

Зокрема, за І квартал обсяг NPL скоротився на 10,7 млрд грн — до 382,6 млрд грн. Тенденція до поступового зниження цього показника триває з початку 2023 року.

НБУ виділив ключові чинники скорочення частки NPL:

  • списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб  за І квартал  знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. до 37%;
    • подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за І квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

      Курс валют на 5 травня: гривня девальвує05.05.25, 09:19 • 3672 перегляди

      Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

      • у приватних українських банках – до 10%;
        • у банках з іноземним капіталом – до 10,2%;
          • у державних банках – до 41,1%.

            Також повідомляється, що якщо не враховувати старі борги періоду банківської кризи 2015–2017 років та борги колишніх власників АТ КБ "ПриватБанку", наразі частка NPL становить 23,2% у державних банках і 17,1% — загалом у системі.

            Водночас за результатами щоквартального опитування НБУ про умови кредитування, банки фіксують зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку населення. Упродовж наступних 12 місяців фінансові установи очікують на подальше розширення кредитного портфеля. 

            Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ01.05.25, 14:32 • 6104 перегляди

            Аліна Волянська

            Аліна Волянська

            ЕкономікаФінанси
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