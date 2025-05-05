В Украине падает доля неработающих кредитов: показатель уже 28,6%

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
14:12 • 8842 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 60098 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 105619 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 114604 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 152928 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 177334 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 212282 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 109877 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 103478 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 103060 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
66%
746 мм
Популярные новости

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

5 мая, 05:19 • 59600 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

5 мая, 07:29 • 60010 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 50395 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 42137 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 38817 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

13:53 • 13835 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 105629 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 114611 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 212282 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 100218 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 39438 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 42765 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 51013 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 28647 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 46179 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

В Украине падает доля неработающих кредитов: показатель уже 28,6%

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

По состоянию на 1 апреля 2025 года, доля неработающих кредитов в Украине снизилась до 28,6%. Объем NPL сократился на 10,7 млрд грн, тенденция продолжается с 2023.

В Украине падает доля неработающих кредитов: показатель уже 28,6%

В банках Украины продолжает сокращаться доля неработающих кредитов. По состоянию на 1 апреля 2025 года, она снизилась до 28,6%. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе, по состоянию на 1 апреля 2025 года, сократилась до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года 

- сообщает НБУ.

В частности, за I квартал объем NPL сократился на 10,7 млрд грн - до 382,6 млрд грн. Тенденция к постепенному снижению этого показателя продолжается с начала 2023 года.

НБУ выделил ключевые факторы сокращения доли NPL:

  • списание корпоративных и розничных неработающих кредитов. Доля NPL физических лиц  за I квартал  снизилась на 1,2 п. п. до уровня 14,3%, бизнеса – на 1,9 п. п. до 37%;
    • дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества. Объем валовых кредитов в банках за I квартал вырос на 40,7 млрд грн, или на 3,1%.

      Курс валют на 5 мая: гривна девальвирует05.05.25, 09:19 • 3660 просмотров

      Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

      • в частных украинских банках – до 10%;
        • в банках с иностранным капиталом – до 10,2%;
          • в государственных банках – до 41,1%.

            Также сообщается, что если не учитывать старые долги периода банковского кризиса 2015–2017 годов и долги бывших владельцев АО КБ "ПриватБанка", сейчас доля NPL составляет 23,2% в государственных банках и 17,1% — в целом в системе.

            В то же время по результатам ежеквартального опроса НБУ об условиях кредитования, банки фиксируют рост спроса на кредиты как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. В течение следующих 12 месяцев финансовые учреждения ожидают дальнейшего расширения кредитного портфеля. 

            Бизнес стал пессимистичнее настроенным, готовится к росту цен - НБУ01.05.25, 14:32 • 6104 просмотра

            Алина Волянская

            Алина Волянская

            ЭкономикаФинансы
            ПриватБанк
            Украина
            Brent
            $60.53
            Bitcoin
            $94,231.90
            S&P 500
            $5,654.63
            Tesla
            $280.14
            Газ TTF
            $32.83
            Золото
            $3,322.25
            Ethereum
            $1,808.93