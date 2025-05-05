В Украине падает доля неработающих кредитов: показатель уже 28,6%

В банках Украины продолжает сокращаться доля неработающих кредитов. По состоянию на 1 апреля 2025 года, она снизилась до 28,6%. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе, по состоянию на 1 апреля 2025 года, сократилась до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года - сообщает НБУ.

В частности, за I квартал объем NPL сократился на 10,7 млрд грн - до 382,6 млрд грн. Тенденция к постепенному снижению этого показателя продолжается с начала 2023 года.

НБУ выделил ключевые факторы сокращения доли NPL:

списание корпоративных и розничных неработающих кредитов. Доля NPL физических лиц за I квартал снизилась на 1,2 п. п. до уровня 14,3%, бизнеса – на 1,9 п. п. до 37%;

дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества. Объем валовых кредитов в банках за I квартал вырос на 40,7 млрд грн, или на 3,1%.

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Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках – до 10%;

в банках с иностранным капиталом – до 10,2%;

в государственных банках – до 41,1%.

Также сообщается, что если не учитывать старые долги периода банковского кризиса 2015–2017 годов и долги бывших владельцев АО КБ "ПриватБанка", сейчас доля NPL составляет 23,2% в государственных банках и 17,1% — в целом в системе.

В то же время по результатам ежеквартального опроса НБУ об условиях кредитования, банки фиксируют рост спроса на кредиты как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. В течение следующих 12 месяцев финансовые учреждения ожидают дальнейшего расширения кредитного портфеля.

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