Бизнес стал пессимистичнее настроенным, готовится к росту цен - НБУ

Бизнес в апреле ухудшил оценку своих результатов из-за прежде всего ухудшения погодных условий, большинство отраслей сохранили высокие ожидания относительно темпов повышения цен на собственную продукцию и услуги, свидетельствуют итоги проведенного НБУ опроса предприятий, пишет УНН.

Бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному - сообщили в НБУ.

На оценки предприятий, как отмечается, повлияло прежде всего существенное ухудшение погодных условий, а также:

продолжительная неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий;

рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда;

ускорение инфляции;

ослабление курса гривны к евро;

дефицит квалифицированных кадров.

В то же время положительными факторами, как указано, оставались устойчивый потребительский спрос, поступление международной финансовой помощи и лучшая, чем ожидалось, ситуация в энергетике.

В апреле 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года - 52,3).

По отраслям

Предприятия промышленности сохранили самые оптимистичные среди всех секторов оценки результатов своей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу, наращиванию производства и налаживанию логистики. Респонденты продолжали ожидать роста объема изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, зато были настроены на уменьшение запасов сырья и материалов, а также ослабили свои оценки относительно объема незавершенного производства. В то же время сохранились пессимистичные оценки относительно остатков готовой продукции.

Предприятия торговли также положительно оценили результаты своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устойчивому внутреннему спросу. Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объема товарооборота и закупки товаров для продажи, а также пессимистичнее, чем в марте, были настроены относительно остатков товаров для продажи. Респонденты, как и раньше, ожидали снижения торговой маржи, хотя и несколько более низкими темпами.

Предприятия строительства сдержанно оценили свои текущие экономические результаты, учитывая существенное ухудшение погодных условий. Строители существенно ослабили ожидания относительно увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Респонденты ожидали несколько более низкие темпы роста объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления оценок относительно роста их стоимости и ухудшения оценок относительно их доступности.

Предприятия сферы услуг ослабили ожидания и сохранили самые сдержанные среди всех секторов оценки относительно своей деловой активности, учитывая высокие риски безопасности и дефицит квалифицированных кадров. В отличие от марта, респонденты ожидали уменьшения объема предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения, а также сдержаннее оценили объем новых заказов на услуги.

Ожидания относительно цен и кадров

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания относительно темпов подорожания закупочных цен, а также цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, зато строительные компании были настроены на их ослабление.

Оценки относительно занятости смягчились. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли - не ожидали изменений. Зато руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников.