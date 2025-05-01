Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес
Ексклюзив
11:10 • 15445 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

10:25 • 27705 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
08:40 • 41123 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 182114 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 119804 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 147896 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 219682 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 241281 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 335273 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 138327 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
8.4м/с
27%
750 мм
Популярнi новини

Сибіга: Наступні переговори України з США стануть вагомим кроком на шляху до досягнення миру

1 травня, 04:02 • 59006 перегляди

Макрон і Стармер переконали Трампа змінити тактику щодо переговорів з рф - Politico

1 травня, 04:45 • 51074 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

1 травня, 04:59 • 91825 перегляди

Низка країн ЄС просять про виняток для збільшення витрат на оборону

1 травня, 05:16 • 67621 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

09:26 • 70718 перегляди
Публікації

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

09:26 • 71277 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 182156 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 163399 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 203136 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 234812 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 21406 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 68201 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 73656 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 64177 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 113597 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ

Київ • УНН

 • 3504 перегляди

У квітні 2025 року бізнес дещо послабив оцінки своєї діяльності через погодні умови, невизначеність бойових дій та зростання витрат. Найбільш оптимістичні оцінки зберегли підприємства промисловості.

Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ

Бізнес у квітні погіршив оцінку своїх результатів через передусім погіршення погодних умов, більшість галузей зберегли високі очікування щодо темпів підвищення цін на власну продукцію та послуги, свідчать підсумки проведеного НБУ опитування підприємств, пише УНН.

Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального

- повідомили у НБУ.

На оцінки підприємств, як зазначається, вплинуло насамперед суттєве погіршення погодних умов, а також:

  • тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;
    • зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;
      • пришвидшення інфляції;
        • послаблення курсу гривні до євро;
          • дефіцит кваліфікованих кадрів.

            Водночас позитивними чинниками, як вказано, залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

            У квітні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року - 52,3).

            По галузях

            Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики. Респонденти продовжували очікувати на зростання обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, натомість були налаштовані на зменшення запасів сировини та матеріалів, а також послабили свої оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва. Водночас збереглися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

            Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту. Торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також песимістичніше, ніж у березні, були налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча й дещо нижчими темпами.

            Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов. Будівельники суттєво послабили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Респонденти очікували на дещо нижчі темпи зростання обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення оцінок щодо зростання їх вартості та погіршення оцінок щодо їх доступності.

            Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів. На відміну від березня, респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги.

            Очікування щодо цін та кадрів

            Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії були налаштовані на їх послаблення.

            Оцінки щодо зайнятості пом’якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі - не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Економіка
            Європа
            Brent
            $59.99
            Bitcoin
            $96,185.50
            S&P 500
            $5,513.39
            Tesla
            $278.63
            Газ TTF
            $31.70
            Золото
            $3,212.90
            Ethereum
            $1,845.52