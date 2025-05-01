Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ

Бізнес у квітні погіршив оцінку своїх результатів через передусім погіршення погодних умов, більшість галузей зберегли високі очікування щодо темпів підвищення цін на власну продукцію та послуги, свідчать підсумки проведеного НБУ опитування підприємств, пише УНН.

Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального - повідомили у НБУ.

На оцінки підприємств, як зазначається, вплинуло насамперед суттєве погіршення погодних умов, а також:

тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;

зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;

пришвидшення інфляції;

послаблення курсу гривні до євро;

дефіцит кваліфікованих кадрів.

Водночас позитивними чинниками, як вказано, залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

У квітні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року - 52,3).

По галузях

Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики. Респонденти продовжували очікувати на зростання обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, натомість були налаштовані на зменшення запасів сировини та матеріалів, а також послабили свої оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва. Водночас збереглися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту. Торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також песимістичніше, ніж у березні, були налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча й дещо нижчими темпами.

Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов. Будівельники суттєво послабили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Респонденти очікували на дещо нижчі темпи зростання обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення оцінок щодо зростання їх вартості та погіршення оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів. На відміну від березня, респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги.

Очікування щодо цін та кадрів

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії були налаштовані на їх послаблення.

Оцінки щодо зайнятості пом’якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі - не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.