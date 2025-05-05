Курс валют на 5 мая: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7091 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,70 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,31 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,06 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,90-41,30 грн, евро по 47,55-46,90 грн, злотый по 11,40-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, евро - по 47,25-47,45 грн, злотый по 10,95-11,05 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,60-41,65 грн/долл. и 47,29-47,33 грн/евро.

Ожидаемая международная поддержка позволит поддерживать курс гривны - НБУ