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Ожидаемая международная поддержка позволит поддерживать курс гривны - НБУ

Киев • УНН

 • 13925 просмотра

Нацбанк сообщает о достаточности международной поддержки для безэмиссионного финансирования бюджета и валютной стабильности. Украина получила первые транши от G7 и достигла соглашения с МВФ по программе расширенного финансирования.

Ожидаемая международная поддержка позволит поддерживать курс гривны - НБУ

Объемов внешней поддержки должно хватить Украине для дальнейшего обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке и контролируемости инфляционных и курсовых ожиданий.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацбанк.

Нацбанк заявляет, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания стабильной ситуации на валютном рынке. Указывается, что международная поддержка Украины сохраняется.

Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

В конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными. Подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания надлежащего уровня международных резервов. Это позволит НБУ и далее обеспечивать стабильную ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий

- информирует Нацбанк.

Кроме того, указывается, что ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.

Война продолжается. Российская агрессия и далее вызывает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий

- говорится в сообщении. 

В то же время геополитическая неопределенность увеличилась. Это усиливает риски, вызванные российской агрессией, в частности такие:

  • возникновение дополнительных бюджетных потребностей прежде всего для поддержания обороноспособности;
    • дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;
      • углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

        Кроме того, усилились риски менее благоприятных, чем ожидается сейчас, внешнеэкономических тенденций, в частности из-за дальнейшей геополитической поляризации стран и соответствующей фрагментации мировой торговли.

        Однако могут реализовываться и позитивные сценарии. Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров (в частности за счет использования основной суммы замороженных российских активов) и усилиями международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. Возможным является дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической

        - говорится в сообщении. 

        НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%06.03.25, 14:03 • 39521 просмотр

        Дополнение

        В Украине инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий. 

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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