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Очікувана міжнародна підтримка дозволить підтримувати курс гривні - НБУ

Київ • УНН

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Нацбанк повідомляє про достатність міжнародної підтримки для беземісійного фінансування бюджету та валютної стабільності. Україна отримала перші транші від G7 та досягла угоди з МВФ щодо програми розширеного фінансування.

Очікувана міжнародна підтримка дозволить підтримувати курс гривні - НБУ

Обсягів зовнішньої підтримки має вистачити Україні надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацбанк.

Нацбанк заявляє, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Зазначається, що міжнародна підтримка України зберігається.

Країни G7 перерахували Україні перші транші допомоги в межах програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів.

Наприкінці лютого Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

Ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими. Підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів. Це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань

- інформує Нацбанк.

Окрім того, зазначається, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Війна триває. Російська агресія і надалі зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій

- йдеться в повідомленні. 

Водночас геополітична невизначеність збільшилася. Це посилює ризики, спричинені російською агресією, зокрема такі:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб передусім для підтримання обороноздатності;
    • подальше пошкодження інфраструктури передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції;
      • поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

        Крім того, посилилися ризики менш сприятливих, ніж очікується зараз, зовнішньоекономічних тенденцій, зокрема через подальшу геополітичну поляризацію країн і відповідну фрагментацію світової торгівлі.

        Однак можуть реалізовуватися і позитивні сценарії. Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України. Можливим є подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної

        - йдеться в повідомленні. 

        НБУ знову підвищив облікову ставку - до 15,5%06.03.25, 14:03 • 39526 переглядiв

        Доповнення

        В Україні інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. 

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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