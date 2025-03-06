Очікувана міжнародна підтримка дозволить підтримувати курс гривні - НБУ

Обсягів зовнішньої підтримки має вистачити Україні надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацбанк.

Нацбанк заявляє, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Зазначається, що міжнародна підтримка України зберігається.

Країни G7 перерахували Україні перші транші допомоги в межах програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів.

Наприкінці лютого Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

Ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими. Підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів. Це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань