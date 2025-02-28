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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна та МВФ домовилася щодо сьомого перегляду програми EFF на рівні експертів

Київ • УНН

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Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми EFF. Загальна сума підтримки складає 15,5 млрд доларів, з яких вже надійшло 9,8 млрд.

Україна та МВФ домовилася щодо сьомого перегляду програми EFF на рівні експертів

Представники влади України та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН. .

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів США,

- написав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

Доповнення

20 лютого місія МВФ розпочала роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

У рамках програми EFF до державного бюджету України вже надійшло сім траншів загальною сумою близько 9,8 мільярда доларів США. Загальний обсяг підтримки, передбачений на період 2023-2027 років, становить 15,5 мільярда доларів. З початку повномасштабної війни МВФ залишається одним із ключових фінансових донорів України, поступаючись лише Європейському Союзу та США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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