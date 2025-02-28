Україна наближається до угоди з МВФ для отримання чергового траншу - Bloomberg
Київ • УНН
Україна планує досягти домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми на $15,5 млрд вже цього тижня. Після ухвалення антикорупційного законодавства немає суттєвих перешкод для узгодження угоди.
Україна розраховує досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня щодо чергового перегляду програми на 15,5 млрд доларів, , що відкриє шлях до виплати чергового траншу. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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"Україна розраховує досягти угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня, відкриваючи шлях для ще однієї виплати допомоги в межах кредитної програми на 15,5 млрд доларів", - пише видання.
Представники МВФ, як вказано, наразі завершують черговий перегляд програми.
"Зростаючий скептицизм президента США Дональда Трампа щодо України та розчарування серед деяких співробітників МВФ, основним спонсором якого є США, викликали занепокоєння, що переговори можуть застопоритися", - розповіло джерело видання.
Ще одне джерело розповіло, що ще одним питанням для схвалення нового перегляду програми було ухвалення Україною антикорупційного законодавства, якого вимагав кредитор зі штабквартирою у Вашингтоні.
"Після схвалення парламентом цього тижня наразі немає суттєвих перешкод для узгодження угоди", - сказало джерело.
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"Ми ведемо важливі обговорення, - процитував український центральний банк свого голову Андрія Пишного у відповідь на запитання Bloomberg News у п'ятницю. - Ми працюємо, як завжди, над досягненням результату".
Нагадаємо
20 лютого місія МВФ розпочала роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).