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Україна наближається до угоди з МВФ для отримання чергового траншу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 21469 перегляди

Україна планує досягти домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми на $15,5 млрд вже цього тижня. Після ухвалення антикорупційного законодавства немає суттєвих перешкод для узгодження угоди.

Україна наближається до угоди з МВФ для отримання чергового траншу - Bloomberg

Україна розраховує досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня щодо чергового перегляду програми на 15,5 млрд доларів, , що відкриє шлях до виплати чергового траншу. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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"Україна розраховує досягти угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня, відкриваючи шлях для ще однієї виплати допомоги в межах кредитної програми на 15,5 млрд доларів", - пише видання.

Представники МВФ, як вказано, наразі завершують черговий перегляд програми.

"Зростаючий скептицизм президента США Дональда Трампа щодо України та розчарування серед деяких співробітників МВФ, основним спонсором якого є США, викликали занепокоєння, що переговори можуть застопоритися", - розповіло джерело видання.

Ще одне джерело розповіло, що ще одним питанням для схвалення нового перегляду програми було ухвалення Україною антикорупційного законодавства, якого вимагав кредитор зі штабквартирою у Вашингтоні.

"Після схвалення парламентом цього тижня наразі немає суттєвих перешкод для узгодження угоди", - сказало джерело.

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"Ми ведемо важливі обговорення, - процитував український центральний банк свого голову Андрія Пишного у відповідь на запитання Bloomberg News у п'ятницю. - Ми працюємо, як завжди, над досягненням результату".

Нагадаємо

20 лютого місія МВФ розпочала роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Павло Башинський

Павло Башинський

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