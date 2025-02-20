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15 березня, 19:03 • 120285 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181289 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145885 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137743 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116776 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107597 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102923 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140585 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134009 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128022 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF

Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF

Київ • УНН

 • 116009 перегляди

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм прибула до Києва для обговорення сьомого перегляду програми EFF. За попередні шість переглядів Україна отримала 9,8 млрд доларів, а загалом від початку війни - понад 12,4 млрд.

Місія МВФ розпочинає сьогодні роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF), пише УНН.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)"

- заявила сьогодні у Києві постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Доповнення

Шість попередніх переглядів спільної з МВФ програми EFF дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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