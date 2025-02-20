Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF
Київ • УНН
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм прибула до Києва для обговорення сьомого перегляду програми EFF. За попередні шість переглядів Україна отримала 9,8 млрд доларів, а загалом від початку війни - понад 12,4 млрд.
Місія МВФ розпочинає сьогодні роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF), пише УНН.
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)"
Доповнення
Шість попередніх переглядів спільної з МВФ програми EFF дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів.
У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів.