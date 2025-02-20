Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF

Місія МВФ розпочинає сьогодні роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF), пише УНН.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)"