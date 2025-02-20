Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
Киев • УНН
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем прибыла в Киев для обсуждения седьмого пересмотра программы EFF. За предыдущие шесть пересмотров Украина получила 9,8 млрд долларов, а всего с начала войны - более 12,4 млрд.
Миссия МВФ начинает сегодня работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинскими властями седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), пишет УНН.
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)»
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На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.
Шесть предыдущий пересмотров совместной с МВФ программы EFF позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.
В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов.