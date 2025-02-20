Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

ukenru
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 111820 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 118024 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 118767 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 176126 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 155334 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 158628 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 148570 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 201592 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 191441 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 135753 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

19 февраля, 21:01 • 50668 просмотра
Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады

Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады

19 февраля, 21:39 • 100228 просмотра
Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

19 февраля, 22:02 • 67537 просмотра
Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

19 февраля, 22:36 • 92657 просмотра
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

20 февраля, 00:07 • 26704 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 176126 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 201592 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 191441 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 205893 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 185766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 109137 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 178688 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 169278 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 165223 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 129592 просмотра
Актуальное
Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Киев  •  УНН

 • 6585 просмотра

Read in English

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем прибыла в Киев для обсуждения седьмого пересмотра программы EFF. За предыдущие шесть пересмотров Украина получила 9,8 млрд долларов, а всего с начала войны - более 12,4 млрд.

Миссия МВФ начинает сегодня работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинскими властями седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), пишет УНН.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)»

- заявила сегодня в Киеве постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано.

Дополнение

На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.

Шесть предыдущий пересмотров совместной с МВФ программы EFF позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.

В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы