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Створення Вищого адміністративного суду затвердив парламент: це один з маяків МВФ

Створення Вищого адміністративного суду затвердив парламент: це один з маяків МВФ

Київ  •  УНН

 • 19851 перегляди

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Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, виконавши прострочений маяк МВФ. Закон передбачає створення двох судів та формування Експертної ради з 6 осіб.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду, що є виконанням маяка МВФ, хоч і з затримкою, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Рада проголосувала в цілому (законопроєкт) №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. "За" - 234 . Всі правки підтвердили. Це ми нарешті виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року

- написав нардеп Железняк.

Що передбачається

З його слів, змінено концепцію і вирішено створити два суди:

  • Спеціалізований окружний адміністративний суд
    • Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)

      Конкурс на посади суддів

      Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

      Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років)

      Формування Експертної ради

      До складу входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Політика
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