Создание Высшего административного суда утвердил парламент: это один из маяков МВФ
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, выполнив просроченный маяк МВФ. Закон предусматривает создание двух судов и формирование Экспертного совета из 6 человек.
Верховная Рада приняла законопроект о создании Высшего административного суда, что является выполнением маяка МВФ, хоть и с задержкой, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Рада проголосовала в целом (законопроект) №12368-1 о создании Высшего административного суда. "За" - 234. Все правки подтвердили. Это мы наконец выполнили один из просроченных маяков МВФ, где дедлайн был 31 декабря прошлого года
Что предполагается
По его словам, изменена концепция и решено создать два суда:
- Специализированный окружной административный суд
- Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда)
Конкурс на должности судей
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона.
Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета (в течение трех лет)
Формирование Экспертного совета
В состав входят 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.