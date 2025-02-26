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Создание Высшего административного суда утвердил парламент: это один из маяков МВФ

Создание Высшего административного суда утвердил парламент: это один из маяков МВФ

Киев  •  УНН

 • 7778 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, выполнив просроченный маяк МВФ. Закон предусматривает создание двух судов и формирование Экспертного совета из 6 человек.

Верховная Рада приняла законопроект о создании Высшего административного суда, что является выполнением маяка МВФ, хоть и с задержкой, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Рада проголосовала в целом (законопроект) №12368-1 о создании Высшего административного суда. "За" - 234. Все правки подтвердили. Это мы наконец выполнили один из просроченных маяков МВФ, где дедлайн был 31 декабря прошлого года

- написал нардеп Железняк.

Что предполагается

По его словам, изменена концепция и решено создать два суда:

  • Специализированный окружной административный суд
    • Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда)

      Конкурс на должности судей

      Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона.

      Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета (в течение трех лет)

      Формирование Экспертного совета

      В состав входят 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      политика
      verkhovna-radaВерховная Рада
      yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк

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