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Украина приближается к соглашению с МВФ для получения очередного транша - Bloomberg

Киев • УНН

 • 21466 просмотра

Украина планирует достичь договоренности с МВФ по очередному пересмотру программы на $15,5 млрд уже на этой неделе. После принятия антикоррупционного законодательства нет существенных препятствий для согласования соглашения.

Украина приближается к соглашению с МВФ для получения очередного транша - Bloomberg

Украина рассчитывает достичь договоренности с Международным валютным фондом уже на этой неделе относительно очередного пересмотра программы на 15,5 млрд долларов, что откроет путь к выплате очередного транша. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Украина рассчитывает достичь соглашения с Международным валютным фондом уже на этой неделе, открывая путь для еще одной выплаты помощи в рамках кредитной программы на 15,5 млрд долларов", - пишет издание.

Представители МВФ, как указано, сейчас завершают очередной пересмотр программы.

"Растущий скептицизм президента США Дональда Трампа в отношении Украины и разочарование среди некоторых сотрудников МВФ, основным спонсором которого являются США, вызвали беспокойство, что переговоры могут застопориться", - рассказал источник издания.

Еще один источник рассказал, что еще одним вопросом для одобрения нового пересмотра программы было принятие Украиной антикоррупционного законодательства, которого требовал кредитор со штаб-квартирой в Вашингтоне.

"После одобрения парламентом на этой неделе пока нет существенных препятствий для согласования соглашения", - сказал источник.

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"Мы ведем важные обсуждения, - процитировал украинский центральный банк своего председателя Андрея Пышного в ответ на вопрос Bloomberg News в пятницу. - Мы работаем, как всегда, над достижением результата".

Напомним

20 февраля миссия МВФ начала работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинскими властями седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

Павел Башинский

Павел Башинский

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