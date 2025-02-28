Украина и МВФ договорилась о седьмом пересмотре программы EFF на уровне экспертов
Киев • УНН
Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы EFF. Общая сумма поддержки составляет 15,5 млрд долларов, из которых уже поступило 9,8 млрд.
Представители власти Украины и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов относительно седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН. .
Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов США,
Шмыгаль отметил, что очередной транш Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.
Дополнение
20 февраля миссия МВФ начала работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинскими властями седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).
В рамках программы EFF в государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей на общую сумму около 9,8 миллиарда долларов США. Общий объем поддержки, предусмотренный на период 2023-2027 годов, составляет 15,5 миллиарда долларов. С начала полномасштабной войны МВФ остается одним из ключевых финансовых доноров Украины, уступая лишь Европейскому Союзу и США.