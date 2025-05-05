Курс валют на 5 травня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7091 грн/дол., що девальвувало гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,70 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,31 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,06 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,90-41,30 грн, євро за 47,55-46,90 грн, злотий за 11,40-10,60 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, євро - за 47,25-47,45 грн, злотий за 10,95-11,05 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,60-41,65 грн/дол. та 47,29-47,33 грн/євро.

Очікувана міжнародна підтримка дозволить підтримувати курс гривні - НБУ